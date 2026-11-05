Alzira endureix les normes per a l’ús dels patinets elèctrics amb noves mesures de seguretat

Els usuaris de patinets elèctrics d’Alzira hauran d’adaptar-se a les noves exigències de la normativa de trànsit, que incorpora mesures per a reforçar la seguretat viària i regular l’ús dels vehicles de mobilitat personal.
Entre les principals novetats destaquen l’edat mínima de 15 anys per a conduir-los, l’ús obligatori del casc, la utilització de l’enllumenat i l’obligació d’anar només un individu en el vehicle.
La Policia Local d’Alzira continuarà reforçant els controls per a comprovar que els conductors complixen les normes.
De fet, durant el que portem de 2026 ja s’han intervingut més de 160 patinets elèctrics al municipi per diferents infraccions. A més, els vehicles hauran d’estar inscrits en el registre de la DGT, disposar de l’etiqueta identificativa i comptar amb l’assegurança obligatòria.
Estes mesures busquen reduir els comportaments de risc i millorar la convivència entre vianants i conductors.