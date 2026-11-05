L’assetjament escolar, una realitat que cal visibilitzar i combatre des de les aules

El Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar posa el focus en la prevenció, la detecció precoç i l’acompanyament a les víctimes.
Una psicòloga anL’assetjament escolar, una realitat que cal visibilitzar i combatre des de les aulesalitza les conseqüències del bullying i el paper de les famílies i els centres educatius per a combatre’l.
El 5 de novembre se celebra el Dia Internacional contra l’Assetjament Escolar, una data per a visibilitzar una realitat que afecta milers de xiquets i adolescents i que posa el focus en la importància de la prevenció, la detecció precoç i l’acompanyament a les víctimes.
Amb motiu d’esta jornada, hem parlat amb una psicòloga per a aprofundir en les conseqüències emocionals i psicològiques del bullying, així com en el paper fonamental de les famílies, els centres educatius i la societat a l’hora de detectar els senyals d’alerta i actuar davant de qualsevol situació d’assetjament.
Una crida a no mirar cap a un altre costat i a construir entorns escolars segurs, basats en el respecte i la convivència.