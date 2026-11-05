Manises inicia els tràmits per a estudiar la declaració del municipi com a zona residencial tensionada

L’Ajuntament de Manises ha donat el primer pas per a intervindre en el mercat de l’habitatge local i frenar l’escalada de preus.
L’equip de govern ha aprovat iniciar els tràmits i estudis previs per a analitzar si el municipi compleix els criteris legals per a ser declarat com a zona de mercat residencial tensionat, una mesura orientada a protegir el dret a un habitatge assequible per a la ciutadania.
La iniciativa respon a la preocupació municipal per les dificultats creixents d’accés al lloguer, especialment entre la població jove i els col·lectius més vulnerables. Per a poder tramitar formalment la sol·licitud, els serveis tècnics municipals elaboraran una anàlisi detallada sobre l’evolució dels preus dels immobles i el percentatge dels ingressos familiars que les llars maniseres dediquen actualment a pagar el lloguer o la hipoteca.
En cas que l’estudi confirme que es compleixen les condicions fixades per la legislació d’habitatge —és a dir, que l’esforç financer supere els límits recomanats o que els preus hagueren patit un increment sostingut per damunt de l’IPC—, el consistori instarà formalment a la Generalitat Valenciana a aprovar la declaració oficial. Cal recordar que la Generalitat és l’administració competent per a efectuar la catalogació definitiva i aplicar les eines de regulació corresponents.
Amb aquesta proposta, Manises busca disposar de mecanismes legals que permeten contindre les pujades abusives de les rendes de lloguer i incentivar l’oferta d’habitatge a preus raonables, consolidant així una política pública d’habitatge activa i compromesa amb el benestar del veïnat.