Quart de Poblet impulsa una campanya per la corresponsabilitat i el repartiment equilibrat de les cures

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha posat en marxa la campanya de sensibilització «Més igual? La moda que torna?» amb motiu del Dia Internacional de les Cures i el Suport (29 d’octubre).
Promoguda per les àrees d’Educació i Igualtat, la iniciativa busca visibilitzar la càrrega mental que assumeixen les dones i fomentar la implicació activa dels homes i la joventut en les tasques de la llar, impulsant noves masculinitats igualitàries.
Segons dades de l’INE i de l’Institut de les Dones, les dones dediquen el doble d’hores setmanals que els homes a les tasques domèstiques i de cures, a més de suportar la responsabilitat d’organitzar i planificar la vida familiar. Des del consistori es recorda que cuidar no és «ajudar», sinó compartir la gestió diària de manera equilibrada.
L’actuació, finançada pel Pla Corresponsables del Ministeri d’Igualtat, reforça el compromís del municipi per situar les cures al centre de la vida col·lectiva i recordar que la igualtat efectiva també es construeix dia a dia a casa.