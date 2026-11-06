El Consorci Ribera i Valldigna aprova una taxa de residus de 117,13 euros de mitjana per a 2027

La quota anual augmenta pels costos energètics, les noves instal·lacions i l’increment de residus tractats, però continua sent la més econòmica de la província de València.
Els municipis amb recollida porta a porta han reduït un 30% de mitjana la taxa que paga la ciutadania en els últims dos anys.
La Junta de Govern del Consorci Ribera i Valldigna ha aprovat per unanimitat la nova taxa de residus per a 2027, que tindrà un cost mitjà de 117,13 euros anuals per residència en els 51 municipis que formen part de l’entitat. Malgrat l’increment respecte a l’exercici anterior, la quota continua sent la més econòmica de la província de València.
La pujada respon principalment a l’encariment de l’energia, la construcció de noves instal·lacions de gestió i l’augment de les tones de residus tractades, que han passat de 132.170,8 tones en 2025 a 136.521,26 tones en 2026.
El president del Consorci, Vicente Estruch, ha destacat que la bona gestió de l’entitat i els percentatges de recuperació de la planta han permés contindre l’increment de la taxa. També ha agraït la faena de l’equip tècnic per mantindre la quota més baixa de la província i complir els objectius de recuperació que marca la normativa.
L’increment més important correspon al tractament dels residus procedents de la xarxa d’ecoparcs, una partida que passa de 19 a 27 euros en el rebut de 2027. Els huit euros addicionals es distribueixen entre l’encariment dels costos energètics, amb un euro; la posada en marxa del nou Centre de Tractament de Voluminosos, amb cinc euros, i l’augment de les entrades d’esta classe de residus als ecoparcs, amb dos euros.
Esta nova instal·lació permetrà millorar la recuperació dels residus voluminosos i fer més eficient el seu tractament. La taxa del Consorci cobreix els costos de tractament de la fracció resta i de la matèria orgànica arreplegada de manera separada, i es calcula en funció dels quilos de residus que genera anualment cada municipi.
En este sentit, els municipis que més separen els residus en origen i menys quantitat de fracció resta generen han aconseguit reduir la seua quota. És el cas d’Alcàntera de Xúquer, Benimodo, Càrcer, l’Énova i Senyera, on està implantat el sistema de recollida porta a porta. En estes cinc localitats, la taxa que paga la ciutadania s’ha reduït un 30% de mitjana en els últims dos anys.
Estruch ha recordat la importància de separar correctament els residus a casa i no utilitzar el contenidor gris com un espai per a depositar-ho tot. Segons ha assenyalat, com més residus se separen en els contenidors corresponents, menor serà el cost del tractament i, per tant, la taxa que hauran d’assumir els veïns.
Més instal·lacions per a recuperar residus
El Pla Integral de Gestió de Residus de la Comunitat Valenciana estableix que els residus destinats a abocador no poden superar el 40% del total tractat. El Consorci ha tornat a complir este objectiu i, durant 2026, només ha destinat a abocador el 38% dels residus.
Durant l’últim any, l’entitat ha ampliat les seues infraestructures amb un nou centre de tractament de residus voluminosos, subvencionat per la Unió Europea, i ha impulsat iniciatives per a donar una segona vida als materials. Entre estes mesures figuren la preparació per a la reutilització i la producció de combustible sòlid recuperat a partir de residus no reciclables.
Les previsions del Consorci apunten que estes millores permetran reduir el percentatge de residus destinats a abocador del 38% actual al 28%.
Més control en la xarxa d’ecoparcs
La Junta de Govern també ha aprovat una modificació de l’ordenança per a reforçar el control dels residus no domiciliaris, és a dir, els procedents d’empreses, professionals i servicis municipals.
La mesura s’aplicarà en nou dels 27 ecoparcs fixos de la xarxa, on s’establiran controls sobre el volum de restes de poda, enderrocs i residus voluminosos que s’hi depositen.
A més, s’establirà un preu fix per tona perquè les empreses que utilitzen els ecoparcs per a gestionar els residus derivats de la seua activitat professional assumisquen el cost del tractament. Amb esta iniciativa, el Consorci busca reduir la despesa actual de la xarxa i garantir que cada empresa pague un preu just pels residus que genera.