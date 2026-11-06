«La caixa de la memòria»: un homenatge per a recordar i mantindre viva la història

L’acte «La caixa de la memòria» va reunir ahir persones que comparteixen un mateix objectiu: mantindre viu el record i reivindicar la memòria d’aquells que formen part de la nostra història.
Una iniciativa que naix del compromís de l’associació i de la voluntat de donar veu a les vivències i records que no han de caure en l’oblit.
La memòria també es pot expressar a través de la música. I en un acte carregat d’emocions i simbolisme, la música va tindre un paper especial, acompanyant els assistents i aportant una dimensió encara més emotiva a l’homenatge.
Darrere d’iniciatives com esta hi ha persones que, des del compromís personal i col·lectiu, treballen perquè la memòria continue present. Persones que entenen que recordar és també una manera de reconéixer, dignificar i transmetre a les noves generacions allò que ha passat.
L’acte també va comptar amb la presència de representants de l’àmbit polític, en una jornada que posa damunt la taula la importància de la memòria democràtica i del reconeixement a les persones que han patit les conseqüències de la repressió i de l’oblit.
Una jornada per a recordar que allò que no s’oblida es pot transmetre, i que preservar la memòria és també una manera de construir el futur.