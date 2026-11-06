La Generalitat concedeix les primeres ajudes a 402 agricultors de l’horta de València

La primera resolució beneficia titulars d’explotacions situades en les zones H1 i H2, considerades les àrees de major valor agropecuari i paisatgístic.
La línia disposa d’un pressupost de dos milions d’euros i contempla una ajuda de 1.500 euros per hectàrea, amb una prima addicional de 500 euros per hectàrea per als agricultors joves.
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la concessió de les primeres ajudes directes destinades als titulars d’explotacions agràries de les zones H1 i H2 de l’horta de València. Esta primera resolució beneficia un total de 402 agricultors que desenvolupen la seua activitat en esta àrea de protecció especial.
La convocatòria compta amb un pressupost de dos milions d’euros, finançats íntegrament amb fons propis de la Generalitat. La quantia de les ajudes és de 1.500 euros per hectàrea subvencionable, a la qual se suma una prima addicional de 500 euros per hectàrea per als titulars joves.
El conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, ha explicat que els agricultors de l’horta han d’afrontar limitacions específiques derivades de la normativa de protecció del territori. Segons ha assenyalat, estes restriccions, juntament amb altres dificultats, estaven provocant que l’abandonament de terres es multiplicara per tres.
Barrachina ha indicat que les ajudes pretenen revertir esta tendència i donar suport als professionals que contribuïxen a protegir l’horta.
Les zones H1 i H2 corresponen als àmbits de major valor agropecuari i paisatgístic de l’horta de València. En estos espais s’apliquen limitacions més estrictes, especialment pel que fa a la transformació del sistema de reg, la reestructuració de parcel·les i la construcció de noves edificacions, amb l’objectiu de conservar el paisatge tradicional.
El conseller ha remarcat que la protecció del territori i l’activitat econòmica han d’avançar conjuntament. En este sentit, ha defensat la necessitat de preservar els valors ambientals, culturals i paisatgístics de l’horta i, al mateix temps, garantir que continue sent un espai productiu amb explotacions agràries viables i futur per als agricultors.
Les persones interessades poden consultar la resolució de concessió al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.