La Generalitat reforça la investigació i la innovació per a impulsar el progrés econòmic i social

Juanfran Pérez Llorca rep els membres de l’Alt Consell Consultiu en I+D+i, reunits en sessió plenària al Palau de la Generalitat.
La Comunitat Valenciana compta amb 15.510 investigadors i una inversió en I+D de 1.713 milions d’euros, equivalent a l’1,23 % del PIB autonòmic.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha rebut este divendres els membres de l’Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenvolupament i Innovació (I+D+i), que s’han reunit en sessió plenària al Palau de la Generalitat. La trobada ha estat presidida per la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí.
Durant la seua intervenció, Ortí ha destacat la importància de la investigació, el desenvolupament i la innovació com a elements fonamentals per a generar coneixement, afavorir-ne la transferència al teixit productiu i contribuir al progrés econòmic i social.
La consellera ha recordat que la Comunitat Valenciana va ser la primera autonomia a crear un organisme consultiu científic, durant la dècada dels noranta, i ha assegurat que actualment està recollint els fruits d’aquella aposta.
A més, ha posat en valor la col·laboració entre universitats, centres d’investigació, instituts tecnològics i empreses, així com la funció de l’Alt Consell Consultiu com a òrgan independent d’assessorament en àmbits com la ciència, l’economia, la medicina, el medi ambient i les noves tecnologies.
Ortí ha afirmat que la Comunitat Valenciana s’ha consolidat com un pol d’innovació i desenvolupament científic aplicat a l’economia i l’empresa, amb capacitat per a competir internacionalment.
15.510 investigadors i 1.713 milions d’euros d’inversió
Les dades presentades durant la trobada reflectixen l’evolució de l’activitat investigadora al territori valencià, que compta amb 15.510 investigadors i va registrar una despesa en I+D de 1.713 milions d’euros, una quantitat equivalent a l’1,23 % del PIB regional.
La Generalitat considera que la creació d’un marc estable de finançament per a les cinc universitats públiques, el suport als instituts tecnològics i l’impuls de la col·laboració publicoprivada estan contribuint a avançar en matèria d’investigació, desenvolupament i innovació.
Finalment, la consellera ha assenyalat que encara queden reptes pendents, entre els quals ha destacat la necessitat d’augmentar la inversió privada, millorar la transferència de coneixement i impulsar la generació i atracció de talent.