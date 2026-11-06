L’estilisme d’Alzira despunta: la perruquera Sara Piera amplia el seu palmarès amb un nou premi internacional

La ciutat d’Alzira torna a estar d’enhorabona en l’àmbit de la moda i la imatge personal.
La reconeguda perruquera i estilista alzirenya Sara Piera ha sumat un nou i prestigiós reconeixement a la seua trajectòria professional en aconseguir un nou guardó de caràcter internacional durant el certamen celebrat recentment a València.
Aquest nou èxit consolida Piera com una de les figures més destacades i innovadores del sector, no solament a escala local sinó també en el panorama internacional.
L’estilista va encisar el jurat amb una proposta avantguardista que combina tècnica impecable, creativitat sense límit i una visió única de l’estilisme capil·lar.
Amb aquest nou premi, Sara Piera no sols amplia un palmarès impecable fruit d’anys de dedicació, formació contínua i passió per l’ofici, sinó que també posa el nom d’Alzira al capdavant de la perruqueria d’alta autor.
Des del seu espai a la capital de la Ribera Alta, l’estilista continua sent un referent de tendència i excel·lència per a la seua clientela i per a tot el sector.