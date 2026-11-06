Quart de Poblet entrega set premis per a reconéixer el talent emprenedor i el comerç local

Quart de Poblet ha celebrat la sisena edició dels Premis Q a la Iniciativa Emprenedora i al Comerç Local, amb set guardons per a reconéixer el talent i la innovació del teixit econòmic del municipi.
La convocatòria ha reunit 58 candidatures: 18 projectes emprenedors i 40 establiments comercials. Cada premi està dotat amb 500 euros.
En la categoria d’emprenedoria, els reconeixements han sigut per a Educaya, Sembrat Bar i El Cremaet Jove.
Pel que fa al comerç local, els guardons han distingit la Perruqueria Orgànica Cora Robles, Parábola Fusión, FYD Center i la Floristeria Trafalgar, en les categories de sostenibilitat, accessibilitat, innovació i excel·lència.
La gala, celebrada al Centre Cultural El Casino, ha comptat amb la participació de representants municipals i del sector comercial.
Amb estos premis, l’Ajuntament vol donar visibilitat als negocis de proximitat i a les iniciatives que contribuïxen a generar ocupació i activitat econòmica a Quart de Poblet.