Quart de Poblet impulsa la lliberació de sòl municipal 

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha donat un pas ferm en la seua estratègia d’urbanisme social amb la posada a disposició de dos parcel·les municipals destinades a la construcció d’al voltant de 200 habitatges de protecció pública (VPO).
Amb esta mesura, el consistori busca augmentar l’oferta residencial a preus assequibles, frenar l’escalada de preus del lloguer i la compra, i dinamitzar el mercat immobiliari local afavorint una major competitivitat.
Les noves parcel·les s’emmarquen principalment en el sector urbanístic de Molí d’Animeta, un dels desenrotllaments de creixement sostenible més importants de l’àrea metropolitana de València. Esta actuació s’afegeix a la normativa municipal aprovada en sectors com Molí d’Animeta, Faenca o Turégano, on l’Ajuntament ha elevat la reserva de sòl edificable per a habitatge protegit fins al 50 %, superant de manera notable el 30 % mínim fixat per la Llei de sòl autonòmica.
A més de la promoció directa en sòl municipal, el municipi ha sigut un dels primers a sumar-se a iniciatives estatals com la de l’entitat pública Casa 47, cedint solars per a l’edificació d’habitatges públics en règim de lloguer assequible per a fer front a les necessitats residencials actuals. D’altra banda, des de la regidoria d’Urbanisme s’han intensificat les reunions amb la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) per a analitzar el parc d’immobles desocupats al municipi, amb l’objectiu d’incorporar-los al mercat de lloguer social o assequible.
La lliberació progressiva de sòl dotacional i la col·laboració amb promotors públics i privats pretén generar un efecte regulador sobre els preus del sector privat a la comarca de l’Horta Sud. En augmentar el volum d’habitatges assequibles en construcció, s’ofereixen alternatives reals als joves i a les famílies de la localitat, reduint la pressió sobre el mercat lliure i afavorint l’accés a un sostre digne.