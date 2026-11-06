Roba de cable de coure a Sueca: l’incident provoca talls en el servei i alarma entre els veïns

La localitat de Sueca ha sigut víctima d’un nou robatori de cable de coure que ha generat importants molèsties i preocupació entre la població
.Els fets van tindre lloc durant la matinada, quan els autors del delicte van sostraure una quantitat considerable de material conductor d’una de les zones d’infraestructures del municipi.
Com a conseqüència d’aquesta acció vandàlica, diversos barris de la localitat s’han vist afectats per interrupcions en el subministrament elèctric i anomalies en els serveis de telecomunicacions. Els equips tècnics i de manteniment ja es troben treballant a la zona per avaluar l’abast dels danys i restablir la normalitat en el menor temps possible.
La Policia Local i les forces de seguretat han obert una investigació per tal d’identificar i detindre els responsables d’aquest robatori.
Des de l’Ajuntament s’ha condemnat fermament l’atac contra les infraestructures públiques i s’ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per aportar qualsevol informació que puga ser d’utilitat per a les autoritats.