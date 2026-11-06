Torrent reconeix nou referents de la gastronomia peruana en els premis Inkazteca 2026

Torrent ha sigut escenari de la novena edició dels Inkazteca World Talks & Awards 2026, una iniciativa internacional que reconeix el talent empresarial i gastronòmic del Perú.
L’acte, presidit per l’alcaldessa, Amparo Folgado, ha distingit nou representants de la comunitat gastronòmica peruana per la seua trajectòria i la seua contribució a la difusió de la cuina del seu país a Europa.
Entre els participants destaca el xef peruà Roberto Ortiz, que va estar al capdavant de la cuina del restaurant Lima, a Londres, reconegut amb una estrela Michelin. També han participat la cònsol del Perú a València, María Ernestina Arce, i el periodista francés Jeremy Coyar.
Els guardons posen en valor la biodiversitat, els productes autòctons i la riquesa de la gastronomia peruana.
La trobada forma part d’una gira internacional que ha recorregut França, Bèlgica i Espanya, i que busca reforçar els vincles culturals entre el Perú i Europa.