Benimodo reuneix 33 joves talents en la XVII edició del Concurs de Trompeta «Valeriano Machí Esparza»

La Casa de la Cultura ha acollit la fase final del certamen, celebrada els dies 6 i 7 de novembre, amb participants de diferents punts de l’Estat.
Luis Alberto Mur Serrano s’ha proclamat gran triomfador en aconseguir el primer premi de la Categoria Màster, el Guardó d’Honor i el Premi Festival SBALZ.
La Casa de la Cultura de Benimodo ha acollit aquest cap de setmana, els dies 6 i 7 de novembre, la fase final de la XVII edició del Concurs de Trompeta per a Joves Intèrprets «Valeriano Machí Esparza». El certamen consolida un any més el municipi com un punt de trobada per a estudiants i virtuosos de la trompeta procedents de diferents punts de l’Estat.
En aquesta edició, un total de 33 concursants han sigut admesos per a competir en les diferents fases del concurs, distribuïts entre les quatre categories formatives establides en les bases: Categoria Màster, per a intèrprets de fins a 26 anys; Categoria B, per a estudiants de primer i segon d’Ensenyaments Superiors; Categoria C, per a alumnes de cinqué i sisé d’Ensenyaments Professionals, i Categoria D, per a estudiants de tercer i quart d’aquests ensenyaments.
L’esdeveniment ha comptat amb el patrocini de l’Ajuntament de Benimodo i la Diputació de València, reforçant així l’aposta institucional pel talent musical jove.
En l’apartat de guardons, Luis Alberto Mur Serrano, de Madrid, s’ha convertit en el gran triomfador de la jornada en aconseguir el primer premi de la Categoria Màster, el Guardó d’Honor i el Premi Festival SBALZ (Emergents – Spanish Brass).
En la resta de categories, David Rodríguez Guerra, de Móstoles, s’ha imposat en la Categoria B, mentre que Julen Hernández Musons, de Buñol, ha aconseguit el primer premi de la Categoria D. A més, aquest últim ha sigut reconegut com a Millor Concursant de la Comunitat Valenciana, amb un premi de deu classes a l’ESMAR.
Per la seua banda, el primer premi de la Categoria C ha quedat desert, mentre que el segon lloc ha sigut per a Gabriel Jara de Castro Oliveira, de Conca.
Amb la finalització de les audicions i el lliurament dels guardons, Benimodo tanca amb èxit aquesta XVII edició i reafirma el seu compromís amb la divulgació cultural, la promoció de la música i el suport a les noves generacions d’intèrprets.