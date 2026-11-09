Carles Peris és reelegit secretari general de LA UNIÓ en el seu XVI Congrés

La nova comissió executiva té una edat mitjana de 48 anys, davant dels quasi 65 anys de mitjana de la població agrària valenciana.
L’organització incorpora per primera vegada dues dones a la direcció i fixa les seues reivindicacions per als pròxims quatre anys sota el lema «Plantem cara, sembrem futur».
Carles Peris, productor de cítrics de 49 anys de les Alqueries, ha sigut reelegit secretari general de LA UNIÓ Llauradora i Ramadera durant el XVI Congrés de l’organització, celebrat a Paterna. La trobada ha conclòs este dissabte, 7 de novembre, sota el lema «Plantem cara, sembrem futur», amb la participació de 218 persones delegades en representació de les comarques i dels diferents sectors agraris de la Comunitat Valenciana. La inauguració ha comptat amb la presència del conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina.
La nova comissió executiva està formada per deu persones. A més de Peris, continuen en l’equip Fernando Durà, Luis Javier Navarro, Paco Benavent, Arturo Zaragozà, Antonio Gutiérrez i Daniel Carbonell. S’incorporen per primera vegada Rebeca Sales, María José Gil i José Luis Martínez Trilles.
Un dels aspectes destacats de la nova direcció és la seua edat mitjana de 48 anys, una xifra que contrasta amb els quasi 65 anys de mitjana de la població agrària valenciana. A més, la renovació incorpora dues dones llauradores i ramaderes, Rebeca Sales i María José Gil.
Durant el discurs de reelecció, Peris ha fet balanç del treball de l’organització des de l’anterior congrés. Segons ha explicat, LA UNIÓ ha convertit les demandes traslladades des de les comarques i els sectors en 633 noves propostes reivindicatives i ha presentat més de 1.000 escrits davant de les diferents administracions.
El secretari general ha defensat la independència de l’organització davant dels governs i ha explicat que la seua manera de treballar passa per presentar propostes, aportar dades, mantindre reunions amb responsables polítics i, quan és necessari, denunciar públicament les situacions i mobilitzar-se al carrer.
El congrés també ha aprovat les noves línies reivindicatives que marcaran l’actuació de LA UNIÓ durant els pròxims quatre anys. Entre les prioritats figuren una PAC orientada a mantindre l’activitat agrària i fomentar la professionalització, un mercat més just i transparent, la millora de l’eficiència de les explotacions i l’estabilitat dels ingressos del sector.
Així mateix, l’organització planteja reduir els costos de producció, generar més valor afegit per als productes agraris, impulsar el relleu generacional i garantir unes prestacions i cotitzacions socials adequades per als professionals. Les propostes també inclouen la defensa de l’activitat agropecuària i forestal, unes relacions comercials equitatives amb països tercers i mesures d’adaptació i mitigació del canvi climàtic.
Les persones delegades han aprovat per unanimitat l’informe general de la comissió executiva. La cita culmina un procés precongressual iniciat el passat mes de febrer, amb congressos celebrats en totes les comarques per a renovar les respectives direccions.
El XVI Congrés s’emmarca, a més, en la commemoració del 50 aniversari de LA UNIÓ. L’acte commemoratiu tindrà lloc el pròxim 12 de novembre, data en què l’organització es va constituir oficialment.