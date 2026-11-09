Cullera reunix unitats canines policials de tota Espanya especialitzades en la detecció de drogues

Agents i gossos detectors participen durant tota la setmana en unes jornades de formació i intercanvi d’experiències centrades en el sistema de treball «marcatge lapa».
La trobada també compta amb funcionaris de centres penitenciaris i membres de la Policia Nacional de Colòmbia.
Cullera s’ha convertit esta setmana en el punt de trobada nacional de les unitats canines policials especialitzades en la detecció de drogues. La ciutat acull les Jornades Teoricopràctiques del Curs de Reciclatge i Certificació Anual de guies canins i gossos detectors passius de drogues i substàncies estupefaents dels cossos de Policia Local d’Espanya, mitjançant el sistema de treball «marcatge lapa».
La iniciativa reunix agents i equips canins de diferents punts del territori nacional en una trobada professional que té com a objectiu actualitzar coneixements, perfeccionar les tècniques de detecció i compartir experiències sobre els diferents models de funcionament de les unitats canines policials.
El programa està orientat a l’actualització tècnica dels guies canins, l’avaluació de les competències dels equips, la millora de la seua operativitat i l’entrenament i preparació dels gossos. També busca reforçar la coordinació entre els agents policials i els animals.
Les jornades es desenvoluparan durant tota la setmana a Cullera i finalitzaran divendres 13 de novembre, amb una exhibició als Jardins del Mercat i l’acte oficial de cloenda.
Formació especialitzada en el sistema «marcatge lapa»
Un dels eixos centrals de la formació és el sistema conegut com a «marcatge lapa», una metodologia de detecció passiva en la qual el gos assenyala la possible presència de substàncies estupefaents mitjançant un comportament específic.
A més de les policies locals participants, les jornades compten amb la presència de funcionaris de centres penitenciaris i membres de la Policia Nacional de Colòmbia. La participació d’estos professionals amplia l’abast de la trobada i afavorix l’intercanvi de coneixements entre diferents institucions i àmbits vinculats a la seguretat.