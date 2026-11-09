La Fe valida un model més precís per a avaluar la capacitat cardiopulmonar de xiquets i adolescents

L’estudi, realitzat amb més d’un miler de menors sans, millora la interpretació de les proves d’esforç, especialment en pacients amb sobrepés.
La investigació demostra una major fiabilitat respecte als mètodes tradicionals i pot ajudar a orientar el seguiment clínic i els programes de rehabilitació.
L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València i l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe) han participat en un estudi que ha validat un model més precís per a mesurar la capacitat cardiopulmonar de xiquets i adolescents. La investigació, publicada en la Revista Española de Cardiología, aporta una ferramenta que pot millorar la interpretació de les proves d’esforç en menors de 18 anys i ajudar a orientar el seguiment clínic, la prescripció d’exercici i els programes de rehabilitació.
El treball demostra que el nou model, basat en una ferramenta estadística denominada puntuació Z, oferix resultats més precisos i consistents que les equacions tradicionals utilitzades des de la dècada de 1980. La millora és especialment significativa en xiquets i adolescents amb sobrepés.
La investigació ha comptat amb més d’un miler de participants sans menors de 18 anys i ha utilitzat dades d’una població espanyola per a validar un model desenrotllat a partir d’una població internacional de referència. A Espanya hi han participat tres centres hospitalaris: La Fe de València, l’Hospital Universitario Donostia i l’Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
La capacitat cardiopulmonar s’avalua mitjançant una prova d’esforç que permet conéixer com responen el cor, els pulmons i els músculs durant l’activitat física. Un dels principals indicadors és el consum màxim d’oxigen, que reflectix la capacitat de l’organisme per a utilitzar oxigen durant un esforç intens.
En pediatria, estes proves s’utilitzen per a estudiar símptomes relacionats amb l’exercici, fer el seguiment de menors amb malalties cardíaques o respiratòries i orientar programes d’activitat física i rehabilitació.
Un sistema que millora la valoració dels menors amb sobrepés
Fins ara, la interpretació dels resultats s’ha basat principalment en equacions que tenen en compte el pes o l’altura. No obstant això, estos mètodes no sempre reflectixen adequadament els canvis que es produïxen durant el creixement, especialment en menors amb baix pes, sobrepés o obesitat.
El nou model utilitza la puntuació Z, un sistema estadístic que permet comparar els resultats de cada xiquet o adolescent amb els valors esperats en menors de característiques similars.
D’esta manera, es reduïx la influència del pes corporal en la interpretació i s’obté una valoració menys esbiaixada de la capacitat cardiopulmonar. Això permet una anàlisi més ajustada de la condició física, especialment en xiquets i adolescents amb sobrepés.
Aplicacions en el seguiment clínic i la rehabilitació
La validació del model pot contribuir a identificar amb més precisió els menors amb una capacitat aeròbica baixa, un factor relacionat amb la salut cardiovascular i metabòlica.
També pot ser útil per a orientar el seguiment de pacients pediàtrics amb malalties cròniques, adaptar la intensitat de l’exercici a les seues necessitats i avaluar la seua evolució després de programes de rehabilitació o d’intervencions sobre els hàbits de vida.
El cardiòleg pediàtric i investigador de l’Hospital La Fe i de l’IIS La Fe, el doctor Esteban Peiró, ha explicat que l’objectiu no és únicament obtindre una xifra, sinó interpretar millor què significa en cada xiquet o adolescent.
L’estudi conclou que el model de puntuació Z oferix una interpretació més precisa i consistent de la capacitat cardiopulmonar pediàtrica que els mètodes tradicionals. La seua aplicació podria millorar la valoració clínica, el seguiment dels pacients i l’avaluació de les intervencions destinades a millorar la seua condició física.
La investigació forma part del projecte europeu QUALIREHAB, un programa híbrid de rehabilitació cardíaca destinat a millorar la qualitat de vida de xiquets i adolescents amb malalties cròniques. El consorci reunix centres de referència de França, Alemanya, els Estats Units i Espanya, i ha comptat amb el finançament del Consell Superior d’Esports i de la convocatòria europea Innovate to Prevent. L’estudi està registrat en ClinicalTrials.gov.