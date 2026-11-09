Pérez Llorca aborda amb els regants de Callosa de Segura les necessitats hídriques del municipi

El president de la Generalitat s’ha reunit amb representants del Jutjat Privatiu d’Aigües per tractar les infraestructures de reg i l’aprofitament de les aigües regenerades.
La trobada també ha abordat la declaració del Jutjat com a Bé d’Interés Cultural i les actuacions pendents en el canal del transvasament Tajo-Segura.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitat Callosa de Segura, on s’ha reunit amb representants del Jutjat Privatiu d’Aigües per abordar les necessitats del sector agrícola i les infraestructures hídriques del municipi.
Durant la visita, celebrada el 9 de novembre, Pérez Llorca ha destacat la importància de mantindre el contacte amb agricultors i regants per conéixer les seues necessitats i plantejar possibles solucions. En aquest sentit, ha assenyalat la necessitat de millorar les infraestructures de reg i ha defensat una major coordinació entre les administracions i els usuaris de l’aigua.
Una de les qüestions tractades ha sigut l’aprofitament de les aigües regenerades procedents de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Callosa de Segura. Es tracta d’una iniciativa plantejada pel Jutjat Privatiu d’Aigües amb l’objectiu d’incrementar els recursos disponibles per al reg.
Així mateix, el president ha reiterat la voluntat de la Generalitat d’accelerar la declaració del Jutjat Privatiu d’Aigües com a Bé d’Interés Cultural (BIC), en reconeixement del seu valor històric i de la seua vinculació amb la gestió tradicional de l’aigua.
Durant la trobada també s’ha abordat la situació del canal del transvasament Tajo-Segura. Pérez Llorca ha reclamat que les actuacions de reparació es duguen a terme amb la major celeritat possible i que s’establisca un calendari d’obres basat en criteris tècnics.
Reunió amb l’Ajuntament
La visita institucional ha començat a l’Ajuntament de Callosa de Segura, on el president s’ha reunit amb l’alcalde i membres de la corporació municipal.
En la trobada s’han tractat diferents assumptes relacionats amb el municipi, entre els quals figuren les infraestructures, la sanitat, l’educació, els serveis socials i les instal·lacions esportives.