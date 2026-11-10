Albal denuncia les deficiències de Rodalia i reclama millores en el servei ferroviari

L’alcalde alerta de la falta de freqüències i de les limitacions de les parades a l’estació del municipi, malgrat la incorporació de les línies C1 i C2.
La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha mostrat el seu suport a les reivindicacions municipals i ha criticat l’actuació del Ministeri de Transports.
La problemàtica del transport ferroviari continua generant malestar entre els municipis valencians. Albal és un dels exemples de les dificultats que pateixen diverses localitats per a disposar d’un servei de Rodalia adequat a les necessitats de la població.
L’alcalde del municipi ha denunciat les deficiències del servei, especialment la reduïda freqüència de trens que efectuen parada a l’estació, una situació que dificulta els desplaçaments dels veïns.
Malgrat que Albal va aconseguir que les línies C1 i C2 de Rodalia pararen al municipi, la incorporació de les dos línies no ha suposat, segons denuncia l’alcalde, una millora suficient de les connexions ferroviàries.
Una part dels trens que circulen per la infraestructura no efectuen parada a l’estació, fet que limita les possibilitats de mobilitat dels usuaris.
Les reivindicacions municipals posen el focus en la necessitat d’incrementar les freqüències, millorar les parades i garantir un transport públic que responga a les necessitats diàries de la ciutadania.
En este context, la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha mostrat el seu suport a les reivindicacions de l’alcalde durant la visita que ha fet a Albal. La vicepresidenta també ha aprofitat la trobada per a criticar l’actuació del Ministeri de Transports davant les mancances del servei ferroviari.
Així, les reivindicacions d’Albal se sumen a les d’altres localitats valencianes que reclamen millores en el transport públic.
La falta de freqüències i les limitacions del servei ferroviari mantenen obert el debat sobre la mobilitat metropolitana i la necessitat de garantir connexions eficients entre els municipis i la capital.