Barrachina reclama excluir a la Comunitat Valenciana del almacenamiento obligatorio de aceite de oliva

El conseller considera que la medida perjudica a las pequeñas explotaciones y cooperativas valencianas, que representan el 1,4 % de la producción nacional.

Advierte de los costes adicionales para las almazaras y del posible deterioro de la calidad del aceite de oliva virgen extra.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que revise la medida de almacenamiento obligatorio de aceite de oliva y excluya de su aplicación a la Comunitat Valenciana.

Barrachina ha realizado esta petición durante la inauguración de las V Jornadas de Cítricos de ASAJA-Alicante, donde ha defendido que las decisiones que afectan al sector agrario deben tener en cuenta las particularidades productivas de cada territorio y la realidad de las pequeñas explotaciones y cooperativas.

El conseller ha señalado que los productores valencianos representan el 1,4 % de la producción nacional y que, lejos de registrar un aumento de las cosechas, han sufrido descensos de producción en numerosas comarcas. Por ello, considera que aplicar esta medida de manera generalizada no se ajusta a la situación del sector en la Comunitat Valenciana.

En concreto, ha advertido de que la obligación de retirar un 12 % del aceite supone un perjuicio para los productores valencianos, ya que su producción apenas influye en el mercado nacional, pero deben asumir los mismos costes que las grandes zonas productoras.

Barrachina ha reclamado una normativa que tenga en cuenta las diferencias entre territorios, especialmente en una comunidad donde el sector oleícola se basa en pequeñas cooperativas y almazaras locales, una parte importante de cuya producción se destina al autoconsumo de sus socios.

Además, ha alertado de que muchas instalaciones no disponen de capacidad suficiente para almacenar el aceite que debe quedar inmovilizado. Esta obligación, ha explicado, supondrá nuevos gastos de almacenamiento, logística y alquiler de depósitos que acabarán repercutiendo en los agricultores.

El conseller también ha criticado que la retirada se aplique a la producción de las almazaras españolas, pero no al aceite importado de terceros países. Asimismo, ha advertido de que el almacenamiento puede afectar a la calidad del aceite de oliva virgen extra.

Reivindicación sobre el trasvase Tajo-Segura

Durante su intervención, Barrachina también se ha referido a la situación del trasvase Tajo-Segura, que permanece interrumpido desde mediados de septiembre por dos roturas.

Según ha explicado, el cierre mantiene retenidos 65 hectómetros cúbicos de agua para riego que ya estaban autorizados, de los cuales alrededor de 20 corresponden a la provincia de Alicante. A esta cantidad se suman otros 20 hectómetros cúbicos pendientes para el abastecimiento de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que también suministra agua a municipios alicantinos.

Barrachina ha recordado que cada hectómetro cúbico de agua del trasvase destinado al riego genera aproximadamente 4 millones de euros de riqueza y sostiene 86 empleos. Además, ha destacado la dependencia hídrica de la Vega Baja y los Riegos de Levante, donde seis de cada diez litros de agua para riego proceden del trasvase.

En la Vega Baja, ha añadido, 25.000 hectáreas dependen de estos recursos hídricos.

Apoyo al sector citrícola

En las V Jornadas de Cítricos de ASAJA-Alicante, el conseller ha destacado el peso del sector citrícola en la economía agraria valenciana y el trabajo de agricultores, cooperativas y organizaciones profesionales para mantener la competitividad de un cultivo estratégico para el territorio.

Asimismo, ha reconocido la labor de ASAJA-Alicante en la defensa de los intereses de los agricultores y ha puesto en valor estas jornadas como un espacio para abordar los retos de la citricultura valenciana y trasladar las necesidades del sector a las administraciones públicas.