Detenen a Sueca quatre presumptes lladres de coure de l’enllumenat públic

Un dispositiu especial de vigilància de la Policia Local, amb agents de reforç i mitjans aeris, ha permés interceptar un vehicle carregat de cable que es disposava a abandonar el municipi.
Els robatoris han deixat diverses zones sense llum i han provocat danys materials que superen els 60.000 euros.
La Policia Local de Sueca ha participat en la detenció de quatre persones, d’entre 18 i 45 anys, per la seua presumpta implicació en els robatoris de cable de coure registrats durant les últimes nits a Sueca i en altres municipis pròxims.
Davant de la successió d’estos fets, el cos policial havia posat en marxa un dispositiu especial de vigilància i prevenció, amb agents de reforç i mitjans aeris, per a intensificar la presència policial en les zones més vulnerables del municipi.
L’operatiu ha inclòs al voltant de 15 punts de control i més de 20 identificacions de persones i vehicles, a més de diverses vigilàncies preventives en coordinació amb la Guàrdia Civil.
L’actuació ha permés localitzar i interceptar un vehicle ocupat per quatre persones que transportava una quantitat important de cable de coure, presumptament destinat a la venda, i que es disposava a abandonar la població.
Després de la intervenció, efectius de la Guàrdia Civil s’han desplaçat fins al lloc i han col·laborat amb la Policia Local en la detenció conjunta dels quatre ocupants.
La investigació continua oberta per a determinar si les persones detingudes estan relacionades amb altres robatoris comesos a Sueca i en municipis de la zona, així com per a esclarir si podrien formar part d’una organització criminal dedicada a este tipus de delictes.
Danys superiors als 60.000 euros
Els robatoris han provocat que diverses zones de Sueca es quedaren sense enllumenat públic, amb els consegüents problemes de seguretat i les molèsties per al veïnat. Els danys materials s’estimen en més de 60.000 euros, una quantitat molt superior al valor econòmic del coure sostret.
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha felicitat públicament els agents que han participat en els dispositius i ha destacat la seua professionalitat i tasca preventiva. També ha recordat que estos actes vandàlics no sols generen una despesa important, sinó que deixen carrers i avingudes a fosques fins que es pot restablir el subministrament elèctric.
L’alcalde ha assegurat que el consistori continuarà reforçant la vigilància i destinant els recursos necessaris per a protegir la ciutadania.
Per la seua banda, la Policia Local ha posat en valor la implicació dels agents i la coordinació amb la Guàrdia Civil, factors que han sigut fonamentals per al resultat de l’operatiu. El cos mantindrà els dispositius de vigilància per a previndre nous robatoris i protegir les infraestructures i els servicis públics del municipi.