La Generalitat fixa els serveis mínims per a la vaga general de l’11 de novembre

Metrovalència i el TRAM d’Alacant mantindran el 80 % dels trajectes habituals, mentre que els autobusos interurbans funcionaran entre el 70 % i el 80 % segons la franja horària
La sanitat, l’educació, els servicis socials i l’Administració de Justícia també tindran establits uns servicis essencials per a garantir l’atenció a la ciutadania
La Generalitat ha establit els serveis mínims per a la vaga general convocada este dimecres, 11 de novembre, que afectarà sectors com el transport, l’educació, la sanitat, els servicis socials i l’Administració de Justícia. La resolució de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral, publicada este dimarts en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), fixa cobertures de fins al 80 % en alguns servicis de transport.
Transport públic i ITV
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) mantindrà el 80 % del servici habitual de Metrovalència i del TRAM d’Alacant, davant la falta d’alternatives de transport públic durant la jornada de vaga.
En el cas dels autobusos interurbans de Metrobús, els servicis mínims seran del 70 % en hores vall i del 80 % en hores punta. Les franges de major afluència de viatgers seran de 6.30 a 9.00 hores, de 13.30 a 15.30 hores i de 18.30 a 21.00 hores.
Pel que fa a les estacions d’ITV gestionades per l’empresa pública Sitval, es garantirà el 40 % del servici habitual. Les cites afectades s’estan reprogramant i es prioritzarà l’atenció als vehicles dels servicis d’emergència i altres organismes prioritaris.
Educació: personal mínim als centres i menjadors
En els centres docents públics de titularitat de la Generalitat haurà de romandre una persona responsable de l’equip directiu, que no podrà realitzar activitats lectives.
En Infantil i Primària es garantirà la presència d’un docent per etapa educativa, amb un mínim d’una persona per cada quatre unitats. En Secundària, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments d’idiomes, artístics i Formació de Persones Adultes, hi haurà un docent per etapa i, almenys, una persona per cada deu unitats.
El transport escolar funcionarà al 50 % del servici habitual, amb prioritat per a les rutes de centres d’educació especial, les que necessiten vehicles adaptats o personal de suport i les que donen cobertura a zones rurals o municipis sense alternatives raonables.
Els menjadors escolars mantindran, com a mínim, el 60 % del servici regular. En Educació Infantil de 0 a 3 anys i en Educació Especial es garantirà, almenys, el 80 % del personal habitual assignat.
Sanitat: es mantenen les urgències i els servicis essencials
Als hospitals es mantindran els servicis propis d’un diumenge en hospitalització, urgències, quiròfans d’urgència, servicis centrals urgents, restauració, manteniment i altres àrees crítiques.
Algunes prestacions tindran cobertures específiques: diàlisi, oncologia, radioteràpia, UCI, unitats de reanimació, trasplantaments i hospitals de dia mantindran el 100 % de la jornada habitual. Les farmàcies hospitalàries, els quiròfans programats, la unitat d’hospitalització a domicili i els servicis centrals funcionaran al 50 %. En les consultes externes preferents, la cobertura serà del 25 %.
En Atenció Primària, els punts d’atenció sanitària i continuada mantindran els servicis habituals d’urgències. La resta de centres de salut i consultoris auxiliars funcionaran amb els servicis propis d’un dissabte.
El Servici d’Emergències Sanitàries mantindrà el 100 % de les unitats SAMU i de suport vital avançat (SVA), mentre que les unitats de suport vital bàsic (SVB) i de transport sanitari no urgent (TSNU) tindran una cobertura del 80 %. Es prioritzaran els trasllats de pacients oncològics, els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, les proves diagnòstiques i les sessions d’hemodiàlisi.
L’atenció domiciliària i el Centre de Transfusió comptaran amb el 50 % de la jornada habitual. Les farmàcies de guàrdia hauran de mantindre, almenys, un professional farmacèutic.
Servicis socials i Administració de Justícia
En els centres assistencials amb atenció les 24 hores, les vivendes tutelades i els servicis d’ajuda a domicili es prestarà l’atenció pròpia d’un diumenge, amb la presència del professional responsable de la direcció del centre.
En els recursos d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, com els centres ocupacionals, centres de dia i centres d’atenció primerenca, es garantirà una plantilla mínima del 70 %, a més de la persona responsable de la direcció.
Pel que fa a l’Administració de Justícia, les Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte (OAVD) provincials comptaran amb entre dos i tres professionals al matí i un a la vesprada. En la resta d’oficines hi haurà, com a mínim, una persona, amb reforços en determinats partits judicials.
Els Tribunals d’Instància i les fiscalies que estiguen de guàrdia mantindran tota la dotació de personal. També es garantirà la cobertura de les funcions de gestió, tramitació i auxili en les àrees de Violència sobre la Dona.