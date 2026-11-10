La Generalitat retira 375 tones de canyes i sediments del barranc del Magre a Guadassuar

L’actuació afecta prop de 25.000 metres quadrats i busca recuperar la capacitat de desguàs del llit davant de possibles episodis de pluges torrencials.
Els treballs inclouen l’eliminació de vegetació invasora i la retirada de restes arrossegades per la riuada del 29 d’octubre de 2024, així com la posterior plantació d’espècies autòctones.
La Generalitat continua amb els treballs de neteja de la part final del barranc del Magre, al seu pas per Guadassuar, per a retirar unes 375 tones de canyes, sediments i restes vegetals arrossegades per la força de l’aigua durant la riuada del 29 d’octubre de 2024.
L’actuació afecta una superfície de prop de 25.000 metres quadrats i té com a objectiu recuperar les condicions hidràuliques i ambientals del llit, millorant la capacitat de desguàs davant de possibles episodis de pluges torrencials.
Els treballs contemplen l’extracció de la canya invasora i la retirada de grans acumulacions de sediments, arenes, graves i restes vegetals que es van depositar en este tram del barranc, situat en la part baixa de la conca i receptor de materials procedents de les zones superiors.
Després de la neteja, està prevista la restauració ambiental de l’entorn amb la plantació de vegetació autòctona, que ajudarà a estabilitzar els talussos i millorar la infiltració de l’aigua.
Esta intervenció forma part del pla de renaturalització de la Generalitat en quatre barrancs: el Magre, el Túria, el Poio i Picassent, on es preveu plantar 400.000 espècies autòctones.
L’objectiu és recuperar els espais naturals, millorar la seguretat dels municipis i preparar els llits davant de futures avingudes d’aigua.