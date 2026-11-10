LA UNIÓ celebra 50 anys de defensa del camp valencià amb un acte commemoratiu a Paterna

L’organització commemora el seu aniversari este dijous, 12 de novembre, cinquanta anys després de la seua constitució oficial a Bonrepòs i Mirambell.
La trobada, sota el lema «50 anys fent front als gegants», reunirà persones associades, representants del sector agrari i institucions als Cinemes Kinépolis.
La Unió Llauradora i Ramadera celebra este dijous, 12 de novembre, el seu 50 aniversari amb un acte commemoratiu als Cinemes Kinépolis de Paterna, cinquanta anys després de la seua constitució oficial, el 12 de novembre de 1976, a Bonrepòs i Mirambell.
Sota el lema «50 anys fent front als gegants», l’organització vol commemorar cinc dècades de treball, reivindicació i compromís amb l’agricultura, la ramaderia, el territori i les persones que mantenen vius els pobles i fan possible la producció d’aliments.
La celebració serà també un reconeixement a totes les persones i entitats que han acompanyat LA UNIÓ durant este mig segle i que han contribuït a defensar els interessos del sector agrari valencià.
L’acte tindrà lloc d’11.00 a 14.00 hores, a la sala 23 dels Cinemes Kinépolis de Paterna, i comptarà amb un format dinàmic i participatiu, amb testimonis, projeccions audiovisuals, humor, música i reconeixements.
La jornada permetrà recordar els orígens de l’organització, abordar els principals reptes actuals de l’agricultura i la ramaderia valencianes i reafirmar el compromís de LA UNIÓ amb el futur del camp.
Programa de l’acte commemoratiu
La recepció de les persones assistents començarà a les 10.30 hores. A les 11.15 hores tindrà lloc la benvinguda i l’obertura oficial de la commemoració.
A continuació, es repassaran els 50 anys d’història i reivindicació de l’organització i s’abordaran qüestions com els reptes actuals del sector agrari i el relleu generacional. També es lliuraran reconeixements a persones i col·lectius vinculats a la trajectòria de LA UNIÓ.
La programació inclourà actuacions d’humor i música, intervencions institucionals i projeccions audiovisuals. La jornada finalitzarà a les 14.00 hores amb un dinar tipus còctel.
L’organització ha convidat els mitjans de comunicació a participar en esta celebració, que reunirà persones associades, representants del sector agrari, institucions i persones vinculades a la seua trajectòria.
Dades de la convocatòria:
- Data: dijous, 12 de novembre de 2026.
- Horari: d’11.00 a 14.00 hores.
- Lloc: Cinemes Kinépolis de Paterna (Horta Nord).
- Sala: 23.
- Lema: «50 anys fent front als gegants».