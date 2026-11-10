Sanitat amplia fins als 25 anys la vacunació gratuïta contra el virus del papil·loma humà

La mesura permetrà que els joves, tant xics com xiques, que no hagen rebut la vacuna puguen accedir-hi gratuïtament.
La Conselleria adquirirà 140.000 dosis per a 2027 amb una inversió de 6,55 milions d’euros, mentre que la cobertura entre els adolescents supera el 86 %.
La Conselleria de Sanitat ha ampliat la vacunació gratuïta contra el virus del papil·loma humà (VPH) fins als 25 anys, tant per a xics com per a xiques que no hagen rebut prèviament esta vacuna. La mesura està inclosa en l’actualització del calendari de vacunacions i immunitzacions de la Comunitat Valenciana de 2026 i busca reforçar la prevenció dels diferents tipus de càncer associats a este virus.
La nova estratègia manté la vacunació sistemàtica als 12 anys, tant en xiquetes com en xiquets, amb una pauta d’una sola dosi per a la població sana. A més, contempla la captació dels homes nascuts entre 2001 i 2010 i la recuperació de la vacunació de les dones no immunitzades fins als 25 anys.
El VPH és una infecció de transmissió sexual molt freqüent que pot afectar tant homes com dones. Encara que la majoria de les infeccions desapareixen espontàniament, alguns tipus del virus poden provocar lesions precanceroses i diferents tumors, com el càncer de coll uterí, anus, penis, vulva, vagina i orofaringe.
La vacunació és una de les principals ferramentes de prevenció davant d’estes malalties, especialment quan s’administra abans de l’exposició al virus. Esta protecció es complementa amb els programes de cribratge del càncer de coll uterí, que continuen sent necessaris també en les dones vacunades.
140.000 dosis per a reforçar la vacunació
Per a garantir la continuïtat del programa, la Conselleria de Sanitat ha adjudicat un contracte de subministrament de vacunes contra el VPH per un import de 6.552.000 euros, que permetrà adquirir aproximadament 140.000 dosis durant 2027.
Esta inversió servirà per a mantindre la vacunació sistemàtica dels adolescents i atendre les necessitats derivades de l’ampliació de la cobertura fins als 25 anys.
Les persones d’esta franja d’edat que no hagen rebut la vacuna poden acudir al seu centre de salut per a revisar la seua situació vacunal i rebre la dosi corresponent. En el cas de les persones amb determinades condicions de risc, es mantindran les recomanacions específiques establides pels protocols de Salut Pública.
La cobertura supera el 86 % entre els adolescents
Les dades de la Direcció General de Salut Pública, actualitzades a 1 de novembre de 2026, situen la cobertura de vacunació en el 88 % de les xiques nascudes en 2011 i en el 86,4 % dels xics de la mateixa generació.
En la cohort de 2012, els percentatges arriben al 86,9 % en les xiques i al 85,4 % en els xics.
No obstant això, encara hi ha diferències importants entre les generacions que no van tindre accés a la vacunació sistemàtica en les mateixes condicions. Entre els xics nascuts en 2008 i 2009, per exemple, la cobertura actual és del 49,7 % i del 32,9 %, respectivament.
Amb esta ampliació, Sanitat pretén oferir noves oportunitats de vacunació a les persones que no van rebre la immunització durant l’adolescència i avançar cap a una protecció més àmplia i equitativa de la població jove.