Alzira col·labora amb 36 municipis de la Ribera i l’Horta Sud per a impulsar la salut comunitària

El Centre de Salut Pública d’Alzira acompanya els ajuntaments integrats en XarxaSalut en la identificació de necessitats i el desenvolupament d’iniciatives de promoció de la salut.
Vint-i-un municipis ja han constituït una mesa intersectorial i analitzat la seua situació de salut, mentre que dotze desenvolupen accions dels seus plans municipals.
El Centre de Salut Pública d’Alzira col·labora amb 36 municipis de la Ribera i l’Horta Sud integrats en XarxaSalut, la xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana compromesos amb la promoció de la salut i la incorporació d’esta perspectiva a les polítiques locals.
La directora general de Salut Pública, Begoña Comendador, ha visitat les instal·lacions del centre per a conéixer l’activitat dels equips professionals i les actuacions que desenvolupen en els departaments de salut de la Ribera i València-Doctor Peset. Durant la trobada també s’ha abordat la col·laboració amb els ajuntaments en projectes de salut comunitària.
Els professionals del centre acompanyen els consistoris en la identificació de les necessitats de la població i en el desenvolupament d’actuacions amb participació ciutadana. Comendador ha destacat que esta cooperació permet orientar les iniciatives cap a qüestions concretes com els hàbits de vida, la mobilitat i les condicions de l’entorn.
Dels 36 municipis adherits a XarxaSalut en l’àmbit d’actuació del centre, 21 ja han constituït una mesa intersectorial i han analitzat la seua situació de salut. A més, 12 municipis desenvolupen accions derivades dels seus plans municipals de salut, amb l’objectiu de millorar el benestar de la població i reduir les desigualtats.
Projectes municipals i participació ciutadana
Entre les iniciatives impulsades destaquen el Fòrum d’Associacions ‘Saludem-nos’ de Sueca, el projecte de mobilitat saludable ‘Almussafes a 1 minut’ i el programa ‘Alfafar Camina’.
També s’inclouen les iniciatives de participació i anàlisi d’entorns saludables de Benetússer i el projecte mancomunat ‘Marquesat Net’, compartit pels municipis de Llombai, Catadau i Alfarp.
La directora general ha remarcat la importància de la implicació veïnal i associativa per a conéixer les necessitats de cada localitat i adaptar les actuacions de salut comunitària a la realitat del territori.
Vigilància, prevenció i educació sanitària
A més de la col·laboració amb els municipis, els centres de salut pública desenvolupen funcions de vigilància epidemiològica, prevenció de malalties, promoció i educació per a la salut, seguretat alimentària, sanitat ambiental i salut laboral.
Estes tasques permeten identificar riscos i organitzar actuacions adaptades a les necessitats de la població, en coordinació amb altres serveis sanitaris, administracions i agents socials.
Comendador ha explicat que l’activitat d’estos centres comprén tant la vigilància i la protecció davant els riscos com la prevenció i l’educació sanitària.
La visita al Centre de Salut Pública d’Alzira forma part del recorregut que la directora general està realitzant pels centres de salut pública de la Comunitat Valenciana per a mantindre un contacte directe amb els professionals i conéixer les seues línies de treball.