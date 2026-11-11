Alzira reclama canvis en habitatge i servicis públics durant la vaga general

Una manifestació convocada per CCOO i UGT recorre el centre de la ciutat amb el suport de plataformes i col·lectius socials.
Els sindicats xifren en prop del 70 % el seguiment de l’aturada als polígons industrials de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, en una jornada sense incidents.
Una marea de banderes roges i verdes i cartells reivindicatius ha recorregut este migdia els carrers més cèntrics d’Alzira. Convocada per les organitzacions sindicals majoritàries, CCOO i UGT, i amb el suport de plataformes en defensa de la sanitat pública, assemblees juvenils i col·lectius socials, la manifestació s’ha convertit en el principal acte comarcal d’una jornada de vaga general que ha començat amb força des de primera hora.
La mobilització ha posat el focus en les reivindicacions sobre l’habitatge i els servicis públics, amb missatges com «Qui vinga ha de saber que el carrer exigix canvis profunds».
Als polígons industrials de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, amb fàbriques destacades a Alzira, Algemesí, l’Alcúdia i Castelló, el seguiment de la vaga ha arribat, segons les dades dels sindicats, a prop del 70 %.
L’aturada ha transcorregut en un ambient de total tranquil·litat i sense incidents a les portes de les fàbriques, d’acord amb la informació facilitada per les organitzacions sindicals.