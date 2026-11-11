Carlet acull el XXIII Ciclocros Ciutat de Carlet – Memorial Javi Bou

La cita, organitzada pel Club de Ciclisme Cicloross de Carlet, ha reunit aficionats i participants en una jornada dedicada a esta disciplina esportiva.
La prova arriba a la seua vint-i-tresena edició i posa en valor la implicació dels clubs i del teixit esportiu local.
L’activitat, organitzada gràcies a la implicació del Club de Ciclisme Cicloross de Carlet, va reunir aficionats i participants d’esta disciplina, que combina resistència, tècnica i esforç físic.
Una jornada dedicada a l’esport i al ciclisme que, any rere any, manté viu el compromís del municipi amb esta modalitat esportiva.
Vint-i-tres edicions després, esta cita continua sent una mostra de la implicació del teixit esportiu local i de la tasca dels clubs que treballen per mantindre viva l’activitat esportiva al municipi.