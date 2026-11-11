Carlet es prepara per a celebrar una nova edició de la Fira de la Coca Saginosa 

La cita tindrà lloc este cap de setmana i posarà en valor un dels productes més representatius de la gastronomia tradicional del municipi.
La fira reunirà veïns i visitants al voltant d’una especialitat gastronòmica arrelada a la localitat i vinculada a la identitat carletina.
Carlet es prepara per a viure este cap de setmana una nova edició de la Fira de la Coca Saginosa, una cita que posa en valor un dels productes més representatius de la gastronomia tradicional del municipi.
La fira tornarà a convertir-se en un punt de trobada per a veïns i visitants, amb l’objectiu de donar a conéixer esta especialitat gastronòmica tan arrelada a la localitat i mantindre viva una tradició que forma part de la identitat carletina.