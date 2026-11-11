Emergències activa l’alerta taronja per vent a l’interior de València i el sud de Castelló

Les ratxes podrien arribar als 100 km/h a partir de la mitjanit d’este dijous, 12 de novembre, mentre que altres zones estaran en avís groc.
La Generalitat recomana evitar desplaçaments innecessaris, allunyar-se d’elements que puguen caure i extremar les precaucions tant a l’interior com en zones pròximes a la costa.
La Conselleria d’Emergències i Interior, a través del Centre de Coordinació d’Emergències (CCE), ha advertit de l’arribada d’un nou episodi de forts vents entre la nit d’este dimecres, 11 de novembre, i la jornada de dijous 12.
El CCE ha activat l’alerta groga per vent a l’interior de les tres províncies valencianes i al litoral nord d’Alacant, amb ratxes que podrien arribar als 70 i 80 km/h.
A més, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), a partir de les 00.00 hores de dijous l’avís passarà a nivell taronja a l’interior de la província de València i a l’interior sud de Castelló, on les ratxes podrien assolir els 100 km/h.
Davant d’esta situació, el secretari autonòmic d’Emergències i Interior, Fernando Lasheras, ha demanat a la població que evite els desplaçaments innecessaris, especialment en zones exposades o durant els moments de més intensitat del vent.
També ha recomanat allunyar-se d’elements susceptibles de desprendre’s o ser projectats, com ara branques, estructures lleugeres o mobiliari urbà, i reduir l’exposició al vent en espais exteriors. A més, ha insistit en la importància de seguir les indicacions de les autoritats i dels servicis d’emergència.
Recomanacions davant de les fortes ratxes
Emergències recorda la necessitat de revisar l’estat dels habitatges per a comprovar que no hi ha cornises, balcons o façanes deteriorades que puguen provocar la caiguda de fragments i enderrocs.
També aconsella tancar portes i finestres per a evitar corrents d’aire que puguen trencar o desprendre els vidres, assegurar elements com tendals, persianes i antenes, i retirar de balcons i terrasses testos, gàbies o qualsevol objecte que puga caure al carrer.
Pel que fa a les activitats a l’aire lliure, es recomana evitar els esports aquàtics, la pesca i acostar-se a espigons, passejos marítims o zones pròximes a la mar. En cas de disposar d’embarcacions, cal comprovar que estiguen ben amarrades.
La Generalitat recorda que els consells de protecció civil es poden consultar a través de la web www.112cv.gva.es, el compte de la xarxa X @GVA112 i l’aplicació GVA 112 Avisos, disponible en Google Play i l’App Store.
Així mateix, els ajuntaments tenen a la seua disposició la Guia de recomanacions per als municipis davant de fenòmens meteorològics adversos, amb orientacions per a adoptar mesures preventives.