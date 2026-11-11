FIMMA + Maderalia renova a València la indústria de la fusta, el moble i la construcció

La fira ha inaugurat la seua 41a edició a Fira València amb més de 900 firmes i marques representades de 28 països i 72.000 metres quadrats d’exposició.
El certamen, que se celebra fins al 13 de novembre, incorpora com a novetat el Saló de Construcció Industrialitzada i espera més de 500 compradors internacionals VIP.
FIMMA + Maderalia ha inaugurat este dimarts a Fira València la seua 41a edició, amb més de 900 firmes i marques representades de 28 països i més de 72.000 metres quadrats d’exposició.
La inauguració ha comptat amb la presència de la consellera d’Indústria, Marián Cano, i de la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, qui ha aprofitat l’ocasió per a posar en valor els beneficis del projecte.
La biennal, que se celebra fins al 13 de novembre, compta amb un 43% de participació internacional i reunix empreses dels sectors de la fusta, el moble, la maquinària i els components.
Una de les principals novetats d’enguany és el Saló de Construcció Industrialitzada, un nou espai que connecta la indústria de la fusta amb l’arquitectura i l’edificació. La proposta ha despertat l’interés dels professionals i inclou jornades tècniques sobre nous sistemes constructius i sostenibilitat.
A més, la fira ha impulsat un programa de captació de compradors internacionals amb més de 500 compradors VIP, procedents principalment de la Unió Europea, el Magrib i Llatinoamèrica.