La Generalitat xifra en un 9,39 % el seguiment de la vaga en la seua Administració

La incidència ha sigut del 15,46 % en Educació i del 4,95 % en Sanitat, segons les dades provisionals de la jornada de l’11 de novembre.
Els serveis públics han funcionat amb normalitat i s’han complit al 100 % els serveis mínims, tot i alguns retards en Metrobús a primera hora.
La vaga general convocada este dimecres 11 de novembre ha tingut una incidència mínima en els servicis públics de la Generalitat, segons les dades facilitades pel Consell. La immensa majoria dels empleats públics ha acudit als seus llocs de treball i ha desenvolupat l’activitat amb normalitat.
Els registres de seguiment de la jornada reflectixen una participació minoritària en els diferents sectors de l’Administració autonòmica: un 15,46 % entre el personal docent, un 4,95 % en Sanitat i un 9,39 % en l’Administració de la Generalitat.
La jornada s’ha desenvolupat sense incidents rellevants i amb un compliment del 100 % dels servicis mínims, fet que ha permés mantindre la prestació dels servicis públics essencials.
Seguiment per sectors
En l’àmbit educatiu, les dades actualitzades a les 13.00 hores situen el seguiment de la vaga entre el personal docent en el 15,46 %. Per províncies, el percentatge ha sigut del 13,09 % a Alacant, del 14,46 % a Castelló i del 17,82 % a València. Entre el personal no docent, la participació s’ha situat en el 10,11 %.
En Sanitat, la incidència ha sigut encara menor, amb un seguiment del 4,95 % en el conjunt de la Comunitat Valenciana. Per províncies, les dades són del 3 % a Alacant, del 4,83 % a Castelló i del 5,86 % a València.
Pel que fa al personal de l’Administració de la Generalitat, el seguiment ha sigut del 9,39 %, mentre que en l’Administració de Justícia s’ha situat en el 8,91 %: un 8,47 % a Alacant, un 4,08 % a Castelló i un 10,32 % a València.
Incidències en el transport públic
En els transports gestionats per la Generalitat s’han mantingut els servicis mínims decretats, que arribaven fins al 80 %.
En Metrobús s’han registrat alguns retards a primera hora del matí per la presència de piquets en els accessos a València. En canvi, tant en la xarxa de Metrovalència com en el TRAM d’Alacant no s’han produït incidents d’este tipus.
Segons les dades provisionals de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), el seguiment de la vaga ha sigut del 15 % en Metrovalència i del 5 % en el TRAM d’Alacant.
Per la seua banda, les estacions d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de la Comunitat Valenciana han registrat una incidència del 8,5 %.
Els servicis mínims, establits mitjançant la Resolució de 6 de novembre de 2026 de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral, s’han complit al 100 %, segons la Generalitat, garantint així el manteniment dels servicis essencials.