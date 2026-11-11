La vaga suprimix quatre serveis de Rodalia i afecta tres trens d’alta velocitat

La línia C2 entre l’Alcúdia i València i la C6 entre Castelló de la Plana i València concentren les cancel·lacions.
En Alta Velocitat i Llarga Distància, tres dels quinze serveis previstos per al corredor Llevant i Mediterrani s’han vist afectats, un dels quals ha sigut suprimit.
La vaga general també ha tingut conseqüències en el transport ferroviari amb origen o destinació a València. Segons el balanç de Renfe, s’han suprimit quatre serveis de Rodalia i altres tres trens d’Alta Velocitat i Llarga Distància s’han vist afectats.
En concret, en Rodalia s’han cancel·lat dos trens per sentit de la línia C2, entre l’Alcúdia i València, i dos trens per sentit de la línia C6, entre Castelló de la Plana i València.
Pel que fa a l’Alta Velocitat i la Llarga Distància, tres dels quinze serveis previstos per al corredor Llevant i Mediterrani han patit alguna afecció. Este corredor connecta Madrid, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Múrcia, i registra així una incidència del 20%.
Fins a les 9.30 hores, Renfe havia suprimit l’AVE que havia d’eixir de Castelló de la Plana cap a Madrid a les 6.00 hores. Els viatgers han sigut traslladats en autobús fins a València, on han sigut reubicats en l’AVE València-Madrid de les 7.42 hores.
A més, altres dos trens s’han vist afectats per qüestions logístiques, encara que no han sigut cancel·lats.