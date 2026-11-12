Cullera convoca el concurs del cartell de les Festes Majors de 2027

Les propostes es podran presentar fins al 5 de febrer i la persona guanyadora rebrà un premi de 1.000 euros
Les festes se celebraran del 3 a l’11 d’abril i el disseny seleccionat es convertirà en la imatge oficial de la celebració
L’Ajuntament de Cullera ha obert la convocatòria del concurs del cartell anunciador de les Festes Majors de 2027, que tindran lloc del 3 a l’11 d’abril. Amb este certamen, el consistori convida totes les persones interessades a presentar les seues propostes creatives per a donar imatge a una de les cites més destacades del calendari festiu local.
El termini per a presentar els dissenys estarà obert fins al 5 de febrer de 2027. La proposta guanyadora, a més de convertir-se en el cartell oficial de les Festes Majors, rebrà un premi econòmic de 1.000 euros.
Creativitat i vinculació amb les festes
Les bases del concurs ja es poden consultar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cullera. El jurat valorarà aspectes com la creativitat, l’estil i la personalitat del cartell, la composició del text, les tipografies utilitzades i la tècnica aplicada a la imatge i als colors.
També es tindrà especialment en compte la relació de cada proposta amb les Festes Majors i la seua capacitat per a transmetre l’essència d’esta celebració i generar identificació entre la ciutadania.
Les persones interessades poden consultar les bases completes i les condicions de participació en este enllaç oficial.