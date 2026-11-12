La diabetis, una malaltia que necessita conscienciació, prevenció i informació

La diabetis és una de les malalties cròniques amb més impacte en la salut de la població.
Per açò, és fonamental donar visibilitat a esta patologia i aprofundir en la seua realitat. Abans, cal saber exactament en què consisteix la malatia.
Cal diferenciar principalment dos tipus de diabetis: la diabetis tipus 1, que sol aparéixer durant la infància o l’adolescència; i la diabetis tipus 2, més freqüent en persones adultes.
Per als dos casos, la prevenció és fonamental. Dins del sector, resulta preocupant la quantitat de gent que té la malaltia… sense saber-ho.
Conéixer la diabetis és el primer pas per a combatre-la. També ser conscients de quins factors podrien afavorir l’aparició de la malaltia.
Per açò, ens quedem amb els consells i hàbits que hem d’incororar per a tindre una vida saudable i reduir el risc de patir la diabetis.
La lluita contra la diabetis passa per la informació, la investigació i el compromís tant dels professionals sanitaris com de la societat. Però sobretot, per la prevenció i la detecció precoç. Conéixer la malaltia és també una manera de construir un futur amb més salut i benestar