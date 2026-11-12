Pérez Llorca denuncia la baixa execució de les obres contra inundacions

Pérez Llorca reclama accelerar les obres contra les inundacions i denuncia que el Govern només ha executat un 4 % a la conca del Xúquer i un 5 % a la del Segura
El president de la Generalitat assegura que el 75 % de les preses que gestiona la Confederació Hidrogràfica del Xúquer encara no ha actualitzat els seus plans d’emergència.
Pérez Llorca també insta el Govern d’Espanya a cobrir les 139 vacants de la Unitat Adscrita de la Policia Nacional a la Comunitat Valenciana.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamat al Govern d’Espanya que accelere les obres contra les inundacions a la Comunitat Valenciana. A més, ha denunciat que «la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no ha executat ni el 4 % de les actuacions previstes» i que la Confederació Hidrogràfica del Segura «ha realitzat al voltant del 5 % de la inversió» del pla contra les inundacions 2022-2027.
Així ho ha manifestat el cap del Consell durant la sessió de control celebrada en Les Corts, en resposta a una interpel·lació del grup parlamentari VOX sobre la disponibilitat d’infraestructures per a garantir la seguretat dels valencians.
El president ha assegurat, a més, que el 75 % de les preses que gestiona la Confederació Hidrogràfica del Xúquer encara no ha actualitzat els seus plans d’emergència. Al mateix temps, ha destacat la importància de la neteja de les lleres i els barrancs.
Així mateix, ha instat el Govern d’Espanya a cobrir les 139 vacants de la Unitat Adscrita de la Policia Nacional a la Comunitat Valenciana.
Pel que fa a la situació de la xarxa ferroviària estatal, ha informat que la Generalitat s’ha adreçat al nou ministre de Transports per a traslladar-li la seua preocupació per la línia que connecta València i Alacant amb Madrid.
El cap del Consell també ha centrat la seua resposta al grup parlamentari PSPV en les mesures adoptades pel Consell en matèria d’habitatge, a més d’abordar altres qüestions d’actualitat, com la jornada de vaga general i les pròximes eleccions generals del 29 de novembre.
En resposta al síndic del grup parlamentari Compromís, Pérez Llorca ha acusat esta formació política de no defensar els interessos de la Comunitat Valenciana davant del Govern d’Espanya. També ha incidit en les actuacions de la Generalitat en àmbits com l’habitatge, l’educació, la sanitat i els serveis socials, entre altres.