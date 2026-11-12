Sueca acollirà la Lliga Nacional de Skate Cross i el Campionat d’Espanya de Pumptrack

Les dos competicions reuniran els millors patinadors del país els dies 21 i 22 de novembre a les instal·lacions municipals
L’entrada serà gratuïta i les proves es disputaran al Skatepark i a les pistes de Pumptrack de la localitat
Sueca es convertirà el cap de setmana del 21 i 22 de novembre en punt de trobada del patinatge nacional amb la celebració de la Lliga Nacional de Skate Cross i el Campionat d’Espanya de Pumptrack, dos competicions oficials incloses en la temporada 2026-2027.
L’esdeveniment compta amb el suport de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esports, la Reial Federació Espanyola de Patinatge (RFEP), la Federació de Patinatge de la Comunitat Valenciana (FPCV), el Consell Superior d’Esports (CSD) i altres institucions. La cita reunirà esportistes de tot el país, que mostraran la seua destresa i qualitat tècnica en estes dos disciplines.
Dissabte, torn per al Skate Cross
La programació començarà el dissabte 21 de novembre, de 14 a 20 hores, al Skatepark de Sueca, amb una prova de la Lliga Nacional de Skate Cross.
Esta modalitat combina velocitat i habilitat sobre patins en carreres amb obstacles, en les quals l’agilitat, la tècnica i l’estratègia en pista seran fonamentals per a arribar a la meta en primera posició.
Diumenge, Campionat d’Espanya de Pumptrack
L’endemà, diumenge 22 de novembre, de 10 a 14 hores, les pistes municipals de Pumptrack acolliran el Campionat d’Espanya d’esta disciplina.
En este cas, els participants hauran de traure el màxim partit de les inèrcies, els salts i els peralts del circuit per a aconseguir el millor temps possible.
L’alcalde de Sueca, amb delegació d’Esports, Julián Sáez, ha destacat que acollir estes dos competicions representa “un repte i una gran responsabilitat” per al municipi, que posa les seues instal·lacions al servici de dos esdeveniments esportius d’àmbit nacional.
A més, ha animat la ciutadania a assistir i gaudir d’estes modalitats i de l’actuació d’alguns dels millors esportistes espanyols de la disciplina.
L’entrada a les dos jornades serà gratuïta.