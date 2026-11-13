Alzira celebra el Dia de la Policia amb un acte institucional

Alzira ha acollit hui l’acte institucional del Dia de la Policia, commemoració que se celebra amb motiu de la festivitat dels Sants Àngels Custodis, patrons de la institució.
Després que l’any passat se celebrara a Algemesí, enguany ha sigut la capital de la Ribera Alta l’escenari d’esta cita solemne que posa en valor la tasca diària del cos per garantir la seguretat i la convivència ciutadana.
El programa d’actes ha començat amb una missa solemne a l’Església Arxiprestal de Santa Caterina, seguida de l’acte institucional, on han estat presents representants civils, militars, judicials i institucionals de la comarca.
Durant l’esdeveniment, s’han lliurat les distintes condecoracions i diplomes de reconeixement que s’atorguen per part de la Comissaria de Policia Nacional d’Alzira-Algemesí i des del Ministeri de l’Interior. Agents, comandaments, membres de la Policia Local d’Alzira, així com institucions i ciutadans que han col·laborat estretament amb el cos al llarg d’este 2026, han sigut distingits per la seua dedicació i servei públic.
L’acte també ha tingut un moment molt emotiu per a recordar els policies que ja no estan, en memòria dels quals s’ha depositat una corona de llorer als peus de la imatge dels Sants Àngels Custodis.
A continuació, el Comissari en Cap de la Comissaria de Policia Nacional d’Alzira-Algemesí ha pres la paraula per a fer balanç de l’últim any, destacar la col·laboració entre els diferents cossos de seguretat i subratllar els nous reptes i desafiaments en matèria de seguretat ciutadana.
Durant la cerimònia, que ha comptat amb nombrós públic i familiars dels agents condecorats, s’han interpretat els himnes d’Espanya i de la Policia Nacional.
Així mateix, s’han repassat les principals actuacions i els reconeixements atorgats a les diferents brigades i unitats de la comissaria durant este exercici.
La celebració del Dia de la Policia a Alzira ha conclòs amb el tradicional vi d’honor oferit als assistents.