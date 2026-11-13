Dia de la Dieta Mediterrània: una aposta per la salut a través d’una alimentació equilibrada

Apostar per una dieta equilibrada, variada i basada en aliments saludables és essencial per al benestar físic i també per a la prevenció de nombroses malalties.
En este sentit, la dieta mediterrània representa un model d’alimentació saludable reconegut pels seus beneficis. I sí, realment és molt saludable.
Els productes que formen part d’una dieta mediterrània ideal són molts. Amb tots, si ens haguerem de quedar amb els imprescindibles…
Tot i ser conscients de la qualitat de vida que l’alimentació ens ofereix, hi ha un grup de població més propens a allunyar-se d’esta dieta. De fet, només un 38% de la joventut la incorpora. El motiu? La globalització.
Posar en valor l’alimentació equilibrada és, en definitiva, apostar per la prevenció, l’educació nutricional i una vida més saludable.
Perquè cuidar el que mengem és també una manera de cuidar la nostra salut present i futura.