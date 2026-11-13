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Polinyà de Xúquer es prepara per a viure un cap de setmana ple de cultura amb el festival Arrel Escena

El festival Arrel Escena omplirà Polinyà de Xúquer d’espectacles, activitats i propostes culturals per a tots els públics.

La cita aposta per la creativitat, el talent i la cultura de proximitat amb un cap de setmana dedicat a les arts escèniques.

Polinyà de Xúquer es convertirà este cap de setmana en punt de trobada de la cultura i les arts escèniques amb la celebració del festival Arrel Escena.

Una cita que omplirà el municipi de propostes culturals, espectacles i activitats per a tots els públics, posant en valor la creativitat, el talent i la cultura de proximitat.

El festival convida veïns i visitants a eixir al carrer, disfrutar de les diferents propostes i compartir un cap de setmana en què l’art i la cultura seran els grans protagonistes.

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