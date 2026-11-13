Sanitat destina 1,55 milions d’euros a 35 entitats per a programes de salut mental

Les subvencions finançaran iniciatives de suport entre iguals, rehabilitació cognitiva i atenció a persones amb trastorns mentals greus en situació de vulnerabilitat.
Les ajudes oscil·len entre els 21.318 i els 104.861 euros per entitat i complementaran l’atenció que oferixen els servicis públics de salut mental.
La Conselleria de Sanitat ha concedit 1.550.000 euros en subvencions a 35 entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a finançar programes dirigits a persones amb problemes de salut mental greu.
Les ajudes, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), s’han concedit mitjançant un procediment de concurrència competitiva. Les subvencions oscil·len entre els 21.318 i els 104.861 euros, amb una mitjana de 44.286 euros per entitat.
La convocatòria finança intervencions que complementen l’atenció dels servicis públics de salut mental, especialment en els àmbits de la recuperació personal, la rehabilitació cognitiva i l’accés a l’assistència de persones en situació de vulnerabilitat.
Tres modalitats d’actuació
Les ajudes contemplen tres línies de treball. La primera està destinada a programes de suport individualitzat entre iguals, en els quals persones amb experiència pròpia en problemes de salut mental acompanyen altres persones durant els seus processos de recuperació. Este model, reconegut per l’Organització Mundial de la Salut, complementa la intervenció dels professionals sanitaris i forma part de les actuacions del Pla Valencià de Salut Mental i Addiccions 2024-2027.
La segona modalitat finança programes de rehabilitació cognitiva per a persones amb trastorns mentals greus, amb intervencions d’eficàcia científicament contrastada. Estes activitats treballen dificultats relacionades amb la memòria, l’atenció o la planificació, que poden afectar l’autonomia i el funcionament quotidià.
La tercera línia facilita la detecció i incorporació als recursos públics de salut mental de persones amb trastorns mentals greus, especialment persones sense llar i altres col·lectius vulnerables que poden trobar més dificultats per a accedir a l’atenció o mantindre’n la continuïtat.
Coordinació amb els servicis públics
Els programes hauran de desenvolupar-se de manera coordinada amb els recursos sanitaris públics i tindran caràcter complementari. Les bases reguladores establixen que les actuacions no podran substituir l’assistència sanitària ni crear circuits d’atenció paral·lels.
Les entitats beneficiàries col·laboraran amb la Direcció General de Salut Mental i Addiccions en la coordinació de les iniciatives. A més, els programes podran atendre persones amb la patologia corresponent encara que no formen part de l’associació que els desenvolupa.
Les subvencions permetran finançar la contractació de professionals vinculats a les activitats, inclosos els agents de suport entre iguals, així com les despeses de funcionament i desplaçament directament relacionades amb els programes, dins dels límits establits en les bases.
Finalment, les entitats hauran de justificar els fons rebuts i complir les obligacions de seguiment, control i transparència previstes en la convocatòria.