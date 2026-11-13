Sueca reivindica l’esport com a eina per a trencar l’estigma en salut mental

La localitat celebrarà el diumenge 29 de novembre la 8a edició del Gran Fons, Carrera i Caminada ‘Trencant Barreres per la Salut Mental’.
La cita solidària, organitzada per la Fundació SASM amb la col·laboració de l’Ajuntament, oferirà tres recorreguts de 15, 8,5 i 5,5 quilòmetres.
Sueca tornarà a convertir-se en epicentre de la lluita contra l’estigma en salut mental amb la celebració del 8é Gran Fons, Carrera i Caminada ‘Trencant Barreres per la Salut Mental’. La iniciativa, organitzada per la Fundació SASM, que atén persones amb malaltia mental greu, compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esports.
L’alcalde de Sueca amb delegació d’Esports, Julián Sáez, ha destacat la tasca de la Fundació i la importància d’esta prova, que contribueix a consolidar el municipi com una de les principals ciutats del running. A més del seu caràcter esportiu, ha remarcat el vessant solidari de la convocatòria i l’oportunitat que oferix a la ciutadania de practicar esport sense eixir de la localitat.
La jornada tindrà lloc el diumenge 29 de novembre, amb tres modalitats a triar: el Gran Fons, de 15 quilòmetres; la Carrera, de 8,5 quilòmetres, i la Caminada, de 5,5 quilòmetres. Les tres proves començaran a les 09.30 hores des de l’Estadi Municipal Antonio Puchades, que també acollirà la meta.
Les inscripcions es poden formalitzar a través de la plataforma Cronorunner, amb preus de 12, 10 i 8 euros, respectivament, segons la modalitat escollida. També serà possible inscriure’s el mateix dia de la prova, encara que l’organització no garantirà la bossa del participant una vegada se superen les 500 inscripcions.
Una cita solidària que dona visibilitat a la salut mental
Gerard Vallespí, treballador de la Fundació SASM i un dels organitzadors, ha posat en valor les instal·lacions de l’Estadi Municipal Antonio Puchades, que oferixen aparcament, avituallament, vestuaris i servicis. També ha agraït la col·laboració de les empreses que fan possible la bossa del corredor i els premis que se sortejaran, així com l’avituallament, amb una menció especial al servici Mental Chef, atés per persones usuàries de la Fundació.
Vallespí ha animat la ciutadania a participar i ha expressat la confiança de tornar a superar les 500 inscripcions. Ha recordat que no es tracta d’una carrera més, sinó d’una iniciativa que busca trencar barreres, combatre l’estigma i donar visibilitat a les persones amb trastorn mental greu.
Per la seua banda, Vicent González, patró fundador i secretari de la Fundació SASM, ha agraït el suport de l’Ajuntament, de les entitats col·laboradores i dels professionals que participen en l’organització.
González ha explicat que, com cada any, els beneficis obtinguts de les proves es destinaran a entitats sense ànim de lucre proposades per les persones usuàries de la Fundació. En esta edició, l’entitat beneficiària serà Latiendo juntos, una associació valenciana dedicada a l’atenció de persones amb cardiopatia congènita i dels seus familiars.