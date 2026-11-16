El conjunt prebenjamí, format per Daniela, Laia, Yeva, Eva, Leila i Alessia, representarà Alzira en la cita nacional del 19 al 22 de novembre.
Les sis gimnastes, de només 7 i 8 anys, arriben a la competició després d’una temporada marcada pels bons resultats, l’esforç i la constància.
El conjunt prebenjamí del Club Gimnàstica Rítmica La Murta Ciutat d’Alzira (CGR Murta Alzira) participarà en el Campionat d’Espanya de conjunts de base de gimnàstica rítmica, que se celebrarà del 19 al 22 de novembre al Palau dels Esports de Cartagena, a Múrcia.
L’equip alzireny estarà format per Daniela, Laia, Yeva, Eva, Leila i Alessia, les sis gimnastes que representaran el club en esta competició nacional. La classificació arriba després d’una temporada amb bons resultats, fruit del treball, l’esforç i la constància de totes elles.
Un repte nacional per a les gimnastes més menudes
La participació en el Campionat d’Espanya suposa un nou pas en la trajectòria esportiva del conjunt i una oportunitat per a demostrar el treball realitzat durant els últims mesos.
Les gimnastes, de tan sols 7 i 8 anys, afronten esta cita amb il·lusió i perseverança, després d’una temporada en què han destacat el treball en equip i la dedicació. El campionat els permetrà continuar creixent esportivament i sumar experiència en una competició d’àmbit nacional.
La presència del conjunt prebenjamí a Cartagena també servirà per a portar el nom d’Alzira al panorama nacional i donar visibilitat a l’esport base de la ciutat.
El campionat està organitzat per la Federació de Gimnàstica de la Regió de Múrcia per encàrrec de la Reial Federació Espanyola de Gimnàstica. La cita coincidirà amb la tercera fase de la Copa d’Espanya de conjunts i es preveu que els dos esdeveniments reunisquen prop de 5.000 gimnastes.