La Generalitat destinarà tres milions d’euros a autònoms afectats per la dana Adam i ampliarà les ajudes de 600 euros a 6.261 estudiants damnificats per la riuada de 2024.
El Ple també autoritza una inversió de 34,8 milions d’euros per a renovar les línies 4, 6 i 8 de la xarxa tramviària de Metrovalència.
El Consell ha aprovat este dilluns la creació dels Centres d’Atenció Urgent 24 hores (CAU24H), noves ajudes per a les persones afectades per les danes de 2024 i 2026 i la renovació de les línies 4, 6 i 8 de la xarxa tramviària de Metrovalència.
Així ho ha anunciat el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, durant la roda de premsa posterior al Ple. Segons ha explicat, els nous centres oferiran una resposta immediata i pròxima, evitaran desplaçaments i derivacions innecessàries als hospitals i permetran aprofitar millor els recursos dels servicis d’urgències.
El decret aprovat establix l’estructura i l’organització d’estos recursos, que funcionaran tots els dies de l’any i atendran urgències de baixa i mitjana complexitat. La distribució territorial es determinarà segons criteris poblacionals i d’accessibilitat, amb una cobertura prevista d’entre 50.000 i 250.000 habitants per centre.
La xarxa comptarà amb 20 emplaçaments. La previsió és que quatre centres, situats a Castelló, Sagunt, València i Benidorm, estiguen operatius durant el mes de desembre, amb l’objectiu de reduir la pressió sobre l’atenció urgent.
Tres milions per als autònoms afectats per la dana Adam
En matèria d’ajudes, el Consell ha aprovat destinar tres milions d’euros als treballadors autònoms sense personal assalariat que hagen patit perjudicis econòmics a conseqüència del temporal dels dies 18 i 19 d’octubre de 2026. La subvenció serà de 1.000 euros per beneficiari.
A més, el Ple ha ampliat les ajudes de 600 euros per a estudiants universitaris i d’ensenyaments artístics superiors afectats per la dana de 2024. La mesura permetrà incorporar altres 6.261 beneficiaris les sol·licituds dels quals van quedar fora de la convocatòria inicial per falta de pressupost, sense necessitat de presentar una nova sol·licitud.
El Consell també ha pres raó de l’encàrrec d’emergència a Tragsatec, per un import de 771.391 euros, per a mantindre el servici de suport i atenció en les oficines postemergència de la dana Adam.
Barrachina ha recordat que la Generalitat manté cinc oficines itinerants per a facilitar la tramitació de les ajudes i ha destacat que l’Administració s’acosta als afectats per a atendre les seues necessitats.
34,8 milions per a renovar la xarxa tramviària de Metrovalència
En matèria d’infraestructures, el Ple ha autoritzat la contractació de la primera fase de renovació de la xarxa tramviària de Metrovalència, amb una inversió de 34,8 milions d’euros.
Les obres afectaran les línies 4, 6 i 8, als municipis de València i Burjassot, i se centraran en els trams que presenten un major desgast.
L’actuació permetrà incorporar nous elements i funcionalitats per a adaptar les infraestructures a les necessitats actuals i millorar la prestació del servici. Els treballs no es limitaran a substituir els components existents, sinó que també serviran per a modernitzar la xarxa i dotar-la de més versatilitat.
Nous convenis per a la recuperació del patrimoni
El Consell també ha aprovat sis convenis en matèria cultural. Entre ells destaquen els impulsats per l’Institut Valencià de Cultura per a donar suport a la producció, distribució i promoció de l’audiovisual en valencià, a la programació cultural de l’Auditori de Castelló i a la celebració del Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola.
A més, s’han aprovat tres convenis per a la recuperació, conservació i posada en valor del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.
En concret, es destinaran 100.000 euros a actuacions en el patrimoni cultural d’Alpont, altres 100.000 euros a la capella de la Mare de Déu de Gràcia de Sogorb i 300.000 euros al Castell de Santa Bàrbara d’Alacant.