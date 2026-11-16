El Ple del Consell s’ha reunit este dilluns de manera itinerant al Museu Mariano Benlliure de Crevillent, al Baix Vinalopó, en una sessió marcada per l’aprovació de noves mesures econòmiques per als afectats per la recent DANA «Adam».
En total, l’executiu valencià ha donat llum verda a un paquet d’ajudes directes que inclou tres milions d’euros destinats a les persones treballadores autònomes damnificades pel temporal.
A més, es reforcen les subvencions per als estudiants universitaris afectats, que es traduiran en ajudes directes de sis-cents euros per beneficiari. Per a facilitar tots aquests tràmits, també s’ha declarat d’emergència la contractació de cinc oficines d’atenció i assessorament a les persones afectades.
Fora de l’àmbit de l’emergència climàtica, el govern valencià ha autoritzat Ferrocarrils de la Generalitat a contractar les obres de renovació i modernització de les línies quatre, sis i huit del tramvia de Metrovalencia, una actuació valorada en més de trenta-quatre milions d’euros.
Finalment, en matèria cultural i patrimonial, el Consell ha aprovat una subvenció plurianual de tres milions cent mil euros per a rehabilitar i equipar el Teatre Chapí de Crevillent, així com una inversió de tres-cents mil euros per a consolidar el massís rocós i evitar despreniments al Castell de Santa Bàrbara d’Alacant.