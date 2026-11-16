El temporal ha afectat 5.600 hectàrees de cultius, principalment cítrics, però també hortalisses, olivar i fruita seca
L’organització reclama un paquet de mesures fiscals, laborals, financeres i ajudes directes per a facilitar la recuperació de les explotacions perjudicades
LA UNIÓ Llauradora ha xifrat en 7,29 milions d’euros les pèrdues agrícoles provocades per la intensa tronada i la forta pedregada del passat dissabte al Baix Maestrat. L’episodi meteorològic ha afectat un total de 5.600 hectàrees de cultius, amb els cítrics com a principal sector perjudicat, seguits de les hortalisses, l’olivar i, en menor mesura, la fruita seca, especialment l’ametla i la garrofa.
Les localitats amb més danys són Sant Rafel del Riu, Vinaròs, Canet lo Roig, Sant Jordi, Traiguera i Rossell. L’organització considera especialment preocupant la intensitat de l’episodi, que es va produir en pocs minuts i ja avançat el mes de novembre, i que va sorprendre els llauradors per la seua virulència.
La calamarsada va descarregar amb força durant la vesprada de dissabte en diversos municipis, fins al punt que alguns carrers i camps van quedar coberts de blanc en qüestió de minuts.
Ajudes urgents i agilització de les assegurances
Davant la magnitud dels danys, LA UNIÓ reclamarà a les diferents administracions un paquet de mesures semblant al que s’ha aprovat en altres episodis meteorològics adversos, amb l’objectiu de facilitar la recuperació de les explotacions afectades.
En primer lloc, demanarà el repartiment gratuït i urgent de productes fungicides i cicatritzants per a evitar l’aparició de fongs i altres malalties en les ferides provocades pel graníssol en els cultius.
Pel que fa a les assegurances agràries, l’organització recorda que este tipus de fenòmens està cobert pel sistema actual i sol·licitarà a Agroseguro que accelere les peritacions de les parcel·les afectades perquè els productors puguen cobrar les indemnitzacions al més prompte possible.
No obstant això, també plantejarà canvis en algunes línies d’assegurances, com la de multicultiu d’hortalisses, que considera poc viable per les condicions de les franquícies i les peritacions, que poden fer que la cobertura no compense quan es produeix un sinistre.
A més, proposarà ajudes per a les persones titulars d’explotacions agrícoles i ramaderes que hagen patit pèrdues superiors al 30 % de la producció i disposen d’una pòlissa en vigor. També demanarà al Ministeri d’Agricultura que elimine les franquícies de les assegurances agràries en els danys extraordinaris provocats per temporals i altres catàstrofes en zones greument afectades per una emergència de protecció civil.
Mesures fiscals, laborals i financeres
L’organització sol·licitarà a la Generalitat, a través de la Conselleria d’Agricultura, l’aprovació de bases reguladores per a concedir ajudes directes amb fons propis a les explotacions agrícoles i ramaderes perjudicades per la pedregada.
Entre les mesures econòmiques que plantejarà també figura la condonació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de les parcel·les cultivades i de les construccions situades en estes. Per a compensar la pèrdua d’ingressos dels ajuntaments afectats, proposa que l’Estat habilite els recursos necessaris a través dels Pressupostos Generals de l’Estat.
En l’àmbit laboral, demanarà una bonificació del 50 % de les quotes de la Seguretat Social i l’ajornament de l’altre 50 % durant dotze mesos per als autònoms agraris inclosos en el Sistema Especial que hagen patit danys superiors al 30 %.
Pel que fa a la fiscalitat, reclamarà una reducció de l’índex de rendiment net de l’IRPF per a les produccions amb pèrdues superiors al 30 %, així com elevar fins al 20 % les despeses de difícil justificació per als llauradors acollits tant al règim d’estimació objectiva com al d’estimació directa.
Finalment, LA UNIÓ proposarà establir línies de crèdit preferencials a cinc anys, amb un any de carència i una bonificació total dels interessos, destinades a les explotacions agràries que hagen patit sinistres amb danys superiors al 30 %.
L’organització considera que la rapidesa en l’aplicació d’estes mesures és fonamental perquè els productors puguen assumir els costos de recuperació de les parcel·les i mantindre l’activitat productiva després d’este nou episodi d’adversitat meteorològica.