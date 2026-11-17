L’alcalde, Alfons Domínguez, ha participat amb un vídeo-missatge en una jornada internacional organitzada per E3G sobre els reptes del canvi climàtic.
La intervenció ha posat el focus en els efectes de la dana i els incendis, així com en la necessitat d’invertir en prevenció i reducció d’emissions.
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha participat a través d’un vídeo-missatge en la jornada internacional Climate Change Stocktaking: How the EU is tackling the new climate reality, celebrada el passat 4 de novembre a Brussel·les i organitzada per E3G, un centre d’estudis especialitzat en canvi climàtic.
La intervenció, projectada davant de científics, experts i representants europeus, ha servit per a traslladar l’experiència d’Alzira davant els efectes de l’emergència climàtica i reclamar un reforç de les polítiques de prevenció i reducció d’emissions. «Vos parle des d’un territori que ja no viu el canvi climàtic com una amenaça futura, sinó com una experiència quotidiana», ha expressat Domínguez, que ha recordat els episodis d’incendis i les temperatures extremes dels últims mesos.
Entre els exemples exposats ha mencionat l’incendi forestal de la zona de les Valletes de Gall, originat per una crema agrícola que es va descontrolar, i un altre foc registrat durant el mes d’agost dins de la ciutat. En els dos casos, la intervenció dels servicis d’emergència, les brigades i el voluntariat va permetre frenar les flames a temps.
L’alcalde també ha recordat les conseqüències de la dana del 29 d’octubre de 2024, que va provocar una de les catàstrofes més greus de la història recent valenciana, amb centenars de víctimes, municipis inundats i importants danys materials. Dos anys després, els treballs de reconstrucció continuen.
Prop de 21 milions d’euros per a reconstruir i adaptar la ciutat
Un dels missatges centrals de la intervenció ha sigut el cost econòmic de les catàstrofes climàtiques. Alzira ha mobilitzat prop de 21 milions d’euros procedents de fons europeus i estatals per a reconstruir i adaptar la ciutat després dels episodis extrems.
«Previndre sempre és més barat que reconstruir», ha remarcat Domínguez, que ha advertit que la falta d’inversió en prevenció i reducció d’emissions multiplica els costos econòmics, socials i ambientals.
A més, ha assenyalat que el canvi climàtic no afecta tota la població per igual i que les persones amb menys recursos són les més vulnerables davant de les onades de calor i les inundacions. Per això, ha reivindicat que la crisi climàtica també és una qüestió de justícia social.
Una crida a reforçar les polítiques climàtiques europees
Durant el vídeo-missatge també s’han presentat algunes de les mesures que impulsa Alzira per a adaptar-se als efectes del canvi climàtic. Entre elles figuren les infraestructures de protecció davant les inundacions, la renaturalització urbana, la creació d’ombres i refugis climàtics i la reducció de la dependència del vehicle privat.
No obstant això, Domínguez ha insistit que els esforços municipals han d’anar acompanyats de polítiques globals de reducció d’emissions i d’una major implicació institucional. «Si les emissions globals no baixen, cap ciutat del món podrà construir murs prou alts ni tallafocs prou amples», ha advertit.
La intervenció ha conclòs amb una crida als responsables científics i polítics europeus perquè intensifiquen els esforços contra el canvi climàtic.
La jornada, organitzada per E3G amb motiu de la presentació dels Indicators of Global Climate Change, ha reunit especialistes internacionals per a analitzar els reptes climàtics actuals i la resposta de la Unió Europea.