La consellera d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marián Cano, ha participat este 17 de novembre, en l’acte d’inauguració institucional del centre de dades de Kumo Networks a Paterna.
La instal·lació, situada al Parc Empresarial Tàctica, ha suposat una inversió superior als 52 milions d’euros i reforça la infraestructura tecnològica de la companyia a Espanya.
El centre, que ja havia començat a funcionar el juny de 2026, és el segon que Kumo Networks té a Espanya, després del que opera al campus universitari d’Espinardo, a Múrcia.
La companyia, filial d’El Corte Inglés, amplia així la seua capacitat per a oferir serveis d’allotjament de dades, computació en el núvol i infraestructura tecnològica a empreses i administracions públiques.
Durant l’acte, Marián Cano ha assenyalat que este tipus d’infraestructures tenen un paper creixent en el desenvolupament de l’economia digital, especialment per l’expansió de la intel·ligència artificial, la computació en el núvol i els serveis digitals.
L’obertura institucional del centre de Paterna s’emmarca en el creixement de la demanda d’infraestructures digitals, impulsat especialment per l’expansió de la intel·ligència artificial i els serveis en el núvol.
Estes instal·lacions permeten emmagatzemar, processar i gestionar grans volums d’informació i s’han convertit en un element essencial per al funcionament de nombrosos serveis digitals.
En este context, la implantació de nous centres de dades també està relacionada amb el debat europeu sobre la sobirania tecnològica i la protecció de les dades. Disposar d’infraestructures pròpies en territori europeu pot contribuir a reforçar el control sobre la informació i la continuïtat dels serveis digitals.
Amb el centre de Paterna, Kumo Networks amplia la seua presència en el mercat espanyol i incorpora una nova infraestructura a l’ecosistema tecnològic valencià.