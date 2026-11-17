Joan Baldoví ha visitat el Mercat de Carcaixent en una jornada de contacte directe amb la ciutadania, en la qual ha pogut conéixer de primera mà la realitat del comerç local i intercanviar impressions amb venedors, treballadors i veïns.
Durant el recorregut, Baldoví ha passejat per les diferents parades del mercat, saludant els comerciants i interessant-se per les seues preocupacions, així com per la situació que travessa el xicotet comerç i el mercat de proximitat.
La visita també ha servit per a posar en valor la importància dels mercats municipals com a espais de convivència, dinamització econòmica i vertebració de la vida dels pobles i ciutats.
El contacte directe amb la gent i l’escolta de les reivindicacions del veïnat formen part de l’activitat política de Compromís al territori, amb l’objectiu de traslladar les necessitats de les comarques valencianes a les institucions.
La presència de Baldoví a Carcaixent ha situat el municipi de la Ribera Alta en l’agenda política de la formació valencianista.