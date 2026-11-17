La Generalitat Valenciana avança en les obres de reparació i renovació del vial d’accés al Parc Logístic de València, a Riba-roja de Túria
Amb l’objectiu de millorar la infraestructura i augmentar la seua capacitat de drenatge davant de possibles episodis de pluges intenses.
El projecte, centrat en la carretera CV-373, compta amb un pressupost estimat de 7,7 milions d’euros i un termini d’execució de dotze mesos.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha visitat les obres per a comprovar-ne l’estat. Ho ha fet acompanyat de l’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, i de l’alcaldessa de Loriguilla, Montse Cervera.
Durant la visita, Martínez Mus ha explicat que els treballs pretenen recuperar la funcionalitat del vial i millorar-ne la capacitat per a evacuar l’aigua quan es produïsquen precipitacions intenses.
La intervenció respon als problemes que presenta aquesta infraestructura, agreujats per la DANA del 29 d’octubre de 2024 i per les pluges dels dies 28 i 29 de desembre de 2025, que van provocar una nova inundació i van deixar la carretera i
Una de les principals actuacions del projecte serà la construcció d’una estructura tipus pont, amb una longitud aproximada de 30 metres i una altura lliure d’entre tres i quatre metres.
Aquesta infraestructura permetrà augmentar la capacitat de desguàs del vial i facilitar el pas de l’aigua procedent del barranc del Pozalet en episodis d’avingudes.
A més, se substituiran les actuals barreres de formigó de la mitjana, conegudes com a New Jersey, per sistemes de contenció metàl·lics que faciliten el pas de l’aigua.
Els treballs també inclouen el fresatge i la reposició de les capes deteriorades de l’asfalt, la renovació completa del ferm en els trams més afectats i la reparació dels enfonsaments localitzats en la via de servei.
Pel que fa al drenatge, es retiraran els sediments, els residus i la vegetació acumulats per a recuperar la capacitat de les cunetes i dels elements d’evacuació.